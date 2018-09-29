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«Упали люди, в вагоне был дым, непонятный перекаленный запах»

  • 29.09.2018, 17:57
ФОто: onliner.by

Очевидцы вчерашнего инцидента в минском метро поделились увиденным.

Вечером 28 сентября в минском метро произошла остановка движения поездов. Инцидент произошел в час пик, около 17:50 - 18:00.

О происшествии в метрополитене своими впечатлениями с onliner.by поделились очевидцы. Некоторые посчитали, что произошло легкое столкновение двух составов:

«Ехал в первом вагоне поезда. Остановились в тоннеле, вскоре как отъехали от „Октябрьской“. Никакой паники не было в этот момент, так как казалось, что это нормально: час пик, большой трафик, может, просто остановили поезд для калибровки расписания или дистанции. Стояли какое-то время, после поезд начал двигаться, а через секунды четыре почувствовался резкий толчок, явно от столкновения. Упали люди, в вагоне был дым, похожий на песчаную пыль (возможно, от освещения), непонятный перекаленный запах, но интуитивного желания лечь на пол и жадно глотать воздух не было. Девушка рядом пыталась робко прикрыть нос шарфом, позади мужчине стало плохо, еще один нажимал на кнопку связи с машинистом с вопросом: „Что случилось?“ Ответа никакого не было, никакой информации и обратной связи — только пара невнятных „шипений“ за все время простоя. В ближайшие несколько минут после столкновения стало очень душно, дым и запах пропали. Стояли очень долго. Было стремно осознавать, что двери между вагонами заперты, информации никакой нет, непонятный источник дыма.

ФОто: onliner.by

После простоя начали ехать рывками вперед-назад, слышался странный металлический звук непонятного происхождения: то ли стук, то ли шелест. Доехали до „Площади Ленина“ — часть людей моментально выбежала из вагона… Сегодня стало на пару седых волос больше».

ФОто: onliner.by

«Был в последнем вагоне электрички... Получил стресс! Слышал приближение следующего поезда, который в нас ударился, там тетя головой ударилась… И горелым воняло. Сам чуть труханул. Хорошо, что он хоть тормозил, поезд тот. Страшно!»

ФОто: onliner.by

«Был в поезде, который стал перед „Площадью Ленина“. Он долго „пинался“. Сложилось впечатление, что перегрелись и заклинили тормоза, затем удар сзади. Не уверен, догнал ли нас следующий поезд „поцелуем“, или другая причина... но многие испугались».

Некоторые, впрочем, говорят, что за столкновение пассажиры приняли сцепку составов:

«Скорее всего, у одного электропоезда отказала тяга, а второй с ним сцепился, чтобы вытолкать с перегона, но многие пассажиры внутри обоих составов восприняли это как столкновение поездов».


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