Россияне спрятали деньги иностранных банках 29.09.2018, 18:09

На фоне обвала российского рубля американский банк оказался лидером по притоку валюты от частных лиц.

Неожиданным бенефициаром обострения санкционных рисков для РФ стала американская кредитная организация из США: на фоне обвала рубля в августе КБ "Ситибанк" оказался лидером по притоку валюты от частных лиц, пишет finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

Объем средств на валютных счетах населения в Ситибанке в августе вырос на 17 процентов до $1,4 миллиарда, свидетельствуют расчеты Блумберг на основе данных, предоставленных кредитной организаций. Это максимальный чистый приток по валютным счетам физических лиц среди банков, входящих в топ-10 по объему этих средств, следует из расчетов аналитической компании Frank RG на базе отчетности банков.

"Рост объема средств, размещенных на текущих счетах физлиц в валюте, обусловлен в основном диверсификацией портфелей клиентов на фоне роста волатильности валютного рынка", - сообщил через пресс-службу руководитель направления банковских продуктов Ситибанка Дмитрий Емелин.

Рубль в прошлом месяце подешевел к доллару примерно на 7,5 процента, или максимум с апрельского раунда санкций, на фоне подготовки "адского законопроекта" в Сенате США. Предлагаемые меры могут ограничить расчеты в долларах для госбанков и операции с новым госдолгом РФ.

На этом фоне россияне сокращали объем валюты в государственных банках, в том числе переводя ее в "дочки" иностранных. Максимальный вывод валюты пришелся на ПАО "Сбербанк" в то время, как ПАО "Банк ВТБ", АО "Газпромбанк" и ПАО "Банк ФК Открытие" также зафиксировали отток средств населения. Единственным из госбанков, где объем валютных депозитов вырос, стало АО "Россельхозбанк".