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Дмитрий Полиенко: Независимые СМИ - это глоток свободы

  • 29.09.2018, 18:21

Политзаключенный прислал письмо, в котором рассказал про давление и независимую прессу в колонии.

Журналистка «Новага часу» Диана Середюк получила письмо от политзаключенного Дмитрия Полиенко, который отбывает наказание в Бобруйской исправительной колонии №2.

На 25 сентября у Дмитрия Полиенко было запланировано свидание с отцом, но администрация колонии его вдруг отменила. Поводом для этого стал обыск, в ходе которого у заключенного забрали вещи, которые якобы «не соответствуют списка».

Фото: novychas.by

«Шмон» был. Забрали все документы, блокнот, жалобу, письма, конверты... Искали что-то. Потом отдали. Хорошо, что уже почти все письма с открытками переслал», - пишет Дмитрий.

По его словам, на долгосрочное свидание с отцом за все время он так и не попал.

В колонии Дмитрий старается следить за новостями, которые получает через независимые газеты. Политзаключенный подписан на несколько изданий.

«Кстати, здесь, в лагере, кроме меня, «Новы час» еще кто-то выписывает. Как писал Дедок, это - глоток свободы», - делится Дмитрий Полиенко.

Политзаключенный пишет, что заключенные очень охотно читают независимую прессу, когда она к ним попадает.

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании «Критическая масса», которое проходило 29 апреля 2016 года в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса («насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел») и частью 2 статьи 343 УК.. Дмитрий Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжалование, активист был направлен в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком в 1,5 года.

22 августа 2017 года Amnesty International признала Дмитрия Полиенко узником совести.


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