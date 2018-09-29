Гидромет: Завтра будет до +15°С 1 29.09.2018, 18:35

Осадков в воскресенье не ожидается.

30 сентября Беларусь будет находиться на северной периферии антициклона с центром над Украиной, сформированного в воздушной массе арктического происхождения, сообщает Гидромет.

Осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем по северу порывистый. Ночью на большей части территории страны заморозки до 0..-4°С, по северу минимальная температура воздуха +1..+4°С, максимальная температура днем +9..+15°С.

1октября ночью сохранится влияние холодного антициклона, уходящего на Воронежскую область, днем скажется влияние теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы. Без осадков. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, по югу местами заморозки до 0..-3°С, максимальная - днем +12..+18°С.