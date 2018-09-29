Меркель заявила об уникальных отношениях ФРГ и Израиля 29.09.2018, 18:46

Ангела Меркель примет участие в двусторонних межправительственных консультациях в Иерусалиме.

Германия и Израиль являются "тесными партнерами и друзьями", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в субботу, 29 сентября, в своем еженедельном видеообращении. В преддверии поездки в Израиль канцлер назвала отношения двух государств "уникальными", пишет «Немецкая волна».

В апреле канцлер заявила, что ФРГ сделает все для обеспечения полной безопасности евреев, проживающих на территории страны.

3 и 4 октября в Иерусалиме в седьмой раз пройдут германо-израильские межправительственные консультации. Стороны обсудят, среди прочего, экономику, информационные технологии и вопросы кибербезопасности. По словам Меркель, Израиль "относится к лидерам мирового рынка" в этих областях, и Германия может "многому научиться".