«Дети на Севере, потому что здесь не заработать» 29.09.2018, 19:20

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Пенсионерка из Бобруйска поделилась наболевшим.

Пенсионерка Светлана Смирнова рассказала «Вечернему Бобруйску», как ей живется в последнее время, что волнует, радует и огорчает:

– Мне – 81 год, мужу – 79. Вместе уже 56 лет. И я не помню, чтобы мы когда-то с ним ругались, спорили, разве что по мелочам. Сын, внук и зять наши работают на Севере. До того, как туда уехать, внук работал на заводе КПД, но когда понял, что там не заработать, а больше устраиваться некуда, то уехал вместе с отцом. Зять и внук работают вахтовым методом: месяц там, месяц здесь, а сын наш там живет, но тоже часто приезжает.

Как и у многих, у меня жилье было не приватизировано, но в 2008 году решили пройти эту процедуру, чтобы квартира потом осталась внуку. Насчитали нам тогда 25 миллионов старыми, платить надо было по 33 тысячи в месяц, решили на 45 лет не растягивать и недавно полностью рассчитались. И то, я узнала о том, что мы уже ничего не должны, когда стала уточнять самостоятельно. После этого выяснилось, что у нас даже переплата есть, и деньги нам вернули.

А когда в 2010 году сосед решил тоже приватизировать свое жилье (у нас с ним оно однотипное), ему насчитали 195 миллионов старыми. Это же баснословные деньги! И я не понимаю, из-за чего такая огромная разница, - поделилась пенсионерка из Бобруйска.