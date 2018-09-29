Диетолог назвала сезонные продукты, которые укрепят иммунитет 29.09.2018, 19:24

Специалист дала рекомендации на каждый день.

Чтобы повысить защиту организма от болезнетворных бактерий и вирусов, необходимо употреблять в пищу фрукты ярких цветов и мед. Рекомендации об употреблении продуктов, которые помогают защититься от простуды, дала врач-диетолог Виктория Савицкая, пишет healthinfo.ua.

По словам врача, сокращение светового дня и нестабильная температура за окном негативно действуют на иммунитет, а также влияют на психологическое состояние, что тоже сказывается на способности организма сопротивляться болезням.

Хорошо известно, что с хандрой и плохим настроением прекрасно борется сладкое, однако увлеченность кондитерскими изделиями в период холодов с их естественным упадком физической активности чревато появлением лишнего веса. Диетолог рекомендует в холодное время года поддерживать тонус с помощью натуральных витаминных сладостей - фруктов, ягод и меда.

«Фрукты и мед, как в чистом виде, так и в виде салатов, политые йогуртом или запеченные восполняют потребность организма в глюкозе, помогают избавиться от обострений аппетита, а также укрепляют иммунитет», - заметила Виктория Савицкая.

Диетолог посоветовала ежедневно съедать не менее 3-4 фруктов, лучше разных. Таким образом организм получит сразу много разнообразных микроэлементов и витаминов, которые активизируют выведение вредных веществ, придадут сил, улучшат психологическое состояние.

Эксперт напомнила, что мед можно употреблять только «вприкуску» - класть его в горячий чай или напитки нельзя, это способствует разложению продукта и выделению веществ, которые могут трансформироваться в организме в патогены. По словам специалиста, мед вкусно и полезно сочетать с яблоками или творогом.

Также в рационе должны быть цитрусовые, богатые витамином С и флавоноидами, которые усиливают антиоксидантный эффект. Кроме того, потребность в витамине С отлично восполняют шиповник, яблоки и квашеная капуста. Помимо них, сейчас чрезвычайно полезны клюква и грейпфруты: в этих продуктах содержатся нутриенты, защищающие от инфекций и нормализующие работу сердца.

Наиболее хорошо поддерживают организм в сезон простуд все фрукты и овощи насыщенного окраса. Савицкая рассказала, что все дары природы с яркой или темной кожурой содержат кверцетин - вещество, известное своими противовоспалительными свойствами, помогающее организму вырабатывать антитела к вирусам.