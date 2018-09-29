Из-за усов и бороды у жителя Гродно на границе отобрали паспорт 9 29.09.2018, 19:33

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Фото: Flickr

Гродненец хотел выехать на отдых в Украину.

На пограничном переходе Новая Гута у жителя Гродно Дмитрия конфисковали паспорт: пограничники решили, что фото в паспорте отличается от внешнего вида мужчины, передает «Белсат».

Инцидент произошел вечером 25-го октября, когда Дмитрий пытался выехать на отдых в Украину. Однако на пограничном переходе Новая Гута в ходе проверки паспорта гражданина Беларуси возникли сложности. Пограничники долго присматривались к фотографии владельца документа, а после около часа устанавливали его личность.

По словам жителя Гродно, паспорт ему выдали в 2012-м году. Именно в то время был сделан фотоснимок. На данный момент ему 29 лет.

«С этим паспортом я свободно ездил в Молдову, Украину. Никогда не было проблем. Кроме того, пользовался им в обычной жизни. Подписывал договоры и многое другое. Эта же фотография стоит у меня и на других документах, и никогда не возникало вопросов. Понятно, что я выгляжу иначе, ведь отрастил бороду и усы. Ну и прическа другая, но люди же как-то узнают меня на улице. А тут то им уши не такие, то фотография плохого качества. Я предложил взять отпечатки пальцев, но проверяющие отказались», – рассказывает возмущенный Дмитрий.

В ходе расследования, кто на снимке, пограничники составили протокол на административное нарушение. После того, как было установлено, что паспорт принадлежит владельцу, и что мужчина на фотографии – Дмитрий, служащие конфисковали документ окончательно и отправили жителя Гродно назад. Однако протокол аннулировали.

Сейчас гродненец обязан в течение 5-ти дней появится в милиции и сделать новый паспорт.