Главный результат путинского двадцатилетия 1 Виктор Шендерович

29.09.2018, 19:44

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Виктор Шендерович

Соавтор расследования о фигурантах «дела Скрипалей» не зря опасается за свою жизнь.

Соавтор расследования о фигурантах "дела Скрипалей" Сергей Канев покинул Россию. Он опасается за свою жизнь.

Он правильно делает, что опасается.

В путинской России рискуют не убийцы, а те, кто пытается произнести имена убийц. Преследование "матерей Беслана", убийство Анны Политковской… Это давно перестало удивлять, а с недавних пор просто вошло в норму.

Убит Литвиненко, занимавшийся связями Кремля и Тамбовской ОПГ. Отравлен Кара-Мурза, занимавшийся "списком Магницкого". Расстреляны журналисты, расследовавшие деятельность путинского дружка Пригожина, отравлен Петр Верзилов, занимавшийся расследованием убийства этих журналистов…

Убийцы и заказчики убийств у нас, по преимуществу, Герои России. Это политическая и военная элита. В силовых ведомствах убийц как собак, в Государственной Думе – несколько, в губернаторском корпусе – минимум двое.

Один в Кремле.

Прокуратура в доле, ОМОН в доле, Останкино – в доле... Убийцы защищены всею мощью государства.

Те же, кто пытается им противостоять, – маргиналы.

Они не защищены ничем – ни законом, ни общественным мнением. И вот это последнее – по-настоящему драматично…

Ау, ВЦИОМ. Проведи-ка опрос населения, спроси, кто ему ближе: Герой России полковник Чепига, выполнявший задание Родины по уничтожению предателя и походя убивший женщину, - или журналист Канев, рассекретивший имя этого чудовища?

Кто нам свой, а кто чужой?

Результаты этого опроса дадут, боюсь, тяжелую картину современной российской ментальности. Ментальности, исторически мало знакомой с пушкинской идеей "самостоянья человека", а в последние двадцать лет сознательно облучаемой новой имперской радиацией, презрением к либерализму, священностью и абсолютом "государственного интереса"…

Сталина нам опять не хватает, через семьдесят лет после ХХ съезда, через тридцать лет после публикации "ГУЛАГа"... Прямо извылись по праву лечь грязью под чьи-нибудь сапоги, получив взамен ужас окрестного мира перед матушкой-Россией.

Величия хочется поротым крепостным Кириллы Петровича Троекурова!

Этот ментальный позор – рукотворного происхождения: это и есть главный результат путинского двадцатилетия! Остальное – следствие окончательной путинской победы над некрепкими мозгами…

Журналист Сергей Канев не зря опасается за свою жизнь. Мы не в состоянии его защитить, ибо здесь нет уже ни закона, ни нормальных представлений о добре и зле.

Виктор Шендерович