закрыть
29 сентября 2018, суббота, 20:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Главный результат путинского двадцатилетия

1
  • Виктор Шендерович
  • 29.09.2018, 19:44
  • 1,479
Виктор Шендерович

Соавтор расследования о фигурантах «дела Скрипалей» не зря опасается за свою жизнь.

Соавтор расследования о фигурантах "дела Скрипалей" Сергей Канев покинул Россию. Он опасается за свою жизнь.

Он правильно делает, что опасается.

В путинской России рискуют не убийцы, а те, кто пытается произнести имена убийц. Преследование "матерей Беслана", убийство Анны Политковской… Это давно перестало удивлять, а с недавних пор просто вошло в норму.

Убит Литвиненко, занимавшийся связями Кремля и Тамбовской ОПГ. Отравлен Кара-Мурза, занимавшийся "списком Магницкого". Расстреляны журналисты, расследовавшие деятельность путинского дружка Пригожина, отравлен Петр Верзилов, занимавшийся расследованием убийства этих журналистов…

Убийцы и заказчики убийств у нас, по преимуществу, Герои России. Это политическая и военная элита. В силовых ведомствах убийц как собак, в Государственной Думе – несколько, в губернаторском корпусе – минимум двое.

Один в Кремле.

Прокуратура в доле, ОМОН в доле, Останкино – в доле... Убийцы защищены всею мощью государства.

Те же, кто пытается им противостоять, – маргиналы.

Они не защищены ничем – ни законом, ни общественным мнением. И вот это последнее – по-настоящему драматично…

Ау, ВЦИОМ. Проведи-ка опрос населения, спроси, кто ему ближе: Герой России полковник Чепига, выполнявший задание Родины по уничтожению предателя и походя убивший женщину, - или журналист Канев, рассекретивший имя этого чудовища?

Кто нам свой, а кто чужой?

Результаты этого опроса дадут, боюсь, тяжелую картину современной российской ментальности. Ментальности, исторически мало знакомой с пушкинской идеей "самостоянья человека", а в последние двадцать лет сознательно облучаемой новой имперской радиацией, презрением к либерализму, священностью и абсолютом "государственного интереса"…

Сталина нам опять не хватает, через семьдесят лет после ХХ съезда, через тридцать лет после публикации "ГУЛАГа"... Прямо извылись по праву лечь грязью под чьи-нибудь сапоги, получив взамен ужас окрестного мира перед матушкой-Россией.

Величия хочется поротым крепостным Кириллы Петровича Троекурова!

Этот ментальный позор – рукотворного происхождения: это и есть главный результат путинского двадцатилетия! Остальное – следствие окончательной путинской победы над некрепкими мозгами…

Журналист Сергей Канев не зря опасается за свою жизнь. Мы не в состоянии его защитить, ибо здесь нет уже ни закона, ни нормальных представлений о добре и зле.

Виктор Шендерович


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич