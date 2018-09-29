Арина Соболенко - 16-я ракетка мира 29.09.2018, 19:48

Арина Соболенко

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

20-летняя белорусская теннисистка завоевала второй титул.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 20 WTA) завоевала второй титул в своей карьере — 29 сентября в финале турнира категории "Премьер" в китайском Ухане она победила эстонку Аннет Контавейт (27) — 6:3, 6:3, передает «Еврорадио».

Ранее на этом турнире Соболенко победила Карлу Суарес-Наварро (22) —7: 6, 2:6, 6:2, затем была сильнее украинки Элины Свитолиной (6) — 6: 4, 2:6, 6:1, а затем одолела американку Софью Кенин (62) — 6:3, 6:3. В четвертьфинале она "прошла" словацкую спортсменку Доминику Цыбулкову (31) — 7:5, 6:3, а в полуфинале победила австралийку Эшли Барти (17) — 7:6, 6:4.

Совсем недавно 20-летняя Соболенко выиграла титул на турнире в американском Нью-Хейвене, после чего закрепилась на 20-й строчке мирового рейтинга. Нынешняя победа позволит ей подняться на 16-ю строчку и это будет лучший результат белоруски за ее карьеру.