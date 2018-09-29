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Вершбоу о НАТО: Украина готова к членству

  • 29.09.2018, 19:55
Александр Вершбоу
Фото с сайта uacrisis.org

Украина стала своего рода пограничной фронтовой полосой в восточно-западном конфликте.

Украина готова стать членом Североатлантического альянса. Как сообщает gordonua.com, такое мнение в интервью радиостанции "Эхо Москвы" выразил бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, комментируя российскую агрессию против Украины.

"Украина, конечно, очень хочет в НАТО войти. И мы не закрываем эту дверь. Вели переговоры в июле по этому вопросу. Украина готова, наверное, к членству. Но НАТО не вполне готово сегодня принять окончательно Украину в свои члены", – сказал он.

По словам экс-замгенсекретаря НАТО, захват части территории суверенного государства для НАТО – "больной вопрос".

"Это угрожает дестабилизации Украины как национального государства. Это же реально проблема. Это нарушает правила игры, которые были приняты всеми, и поэтому это можно назвать агрессией. Так что Украина стала своего рода пограничной фронтовой полосой в восточно-западном конфликте. Поэтому тут проходит водораздел между НАТО и Востоком. И мы убеждены в НАТО, что не должны уступить России, дать ей торжествовать, чтобы ей сошло это все с рук просто так и признать все, что она сделала за последние годы", – отметил Вершбоу.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе.


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