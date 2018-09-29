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Машинист-инструктор рассказал, что произошло в пятницу в метро

  • 29.09.2018, 20:24

Андрей Какошин был на смене в день происшествия.

Машинист-инструктор Андрей Какошин, который работал в день происшествия в минском метро, рассказал tut.by, что происходило 28 сентября с 17.50 до 18.03 между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина».

Андрей Какошин, машинист-инструктор бригад локомотивных электродепо «Московское», в день происшествия был на смене.

— 28 сентября в 17 часов 47 минут при следовании состава электропоезда № 0335−0898−0899−0900−0336 по второму главному пути перегона «Октябрьская» — «Площадь Ленина» маршрута № 13, произошла сработка вентиля замещения № 1 (ВЗ1) тормозной пневмосистемы, из-за чего не отпускали пневматические тормоза. Поезд остановился, — объясняет он.

По его словам, когда поезда остановились, в 17 часов 53 минуты включалась приточная вентиляция для обеспечения поступления в тоннель свежего воздуха. В 18 часов 08 минут, после восстановления движения, вентиляция была отключена.

— В результате неоперативных действий машиниста по выявлению причин сработки вентиля замещения № 1 на электропоезде машинист не смог привести электропоезд в движение в течение 3 минут. Поездной диспетчер назначил вспомогательный поезд седьмого маршрута, который следовал за неисправным поездом. Подъехав к хвостовой части остановившегося состава маршрута № 13, машинист вспомогательного поезда произвел сцеп с неисправным составом.

Однако как раз в это время, утверждает Андрей Какошин, машинист маршрута № 13 устранил неисправность и доложил диспетчеру о том, что готов самостоятельно продолжить движение. Поэтому поезда снова расцепили.

— Электропоезд маршрута № 13, после высадки пассажиров на станции «Площадь Ленина» был отправлен в электродепо для осмотра. Электропоезд маршрута № 7 продолжил работу на линии.

Сотрудники МЧС и специалисты электродепо произвели осмотр технического состояния электропоезда.

— В результате осмотра состава поезда маршрута № 13 в электродепо на вагоне № 0336 была выявлена неисправная кнопка включения вентиля замещения № 1 (ВЗ1) на блоке № 6 пульта управления кабины машиниста. Была произведена замена кнопки. Далее состав электропоезда № 0335−0898−0899−0900−0336 продолжил плановую работу. Приносим извинения пассажирам метрополитена за доставленные неудобства, — говорит машинист-инструктор.

Сегодня, сообщают в метрополитене, состав работает на линии.

Напомним, несмотря на то, что официальный представитель метрополитена заявил, что причиной остановки стала техническая неисправность состава в перегоне между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина», на форумах и в соцсетях обсуждали столкновение составов.

«Остановились незадолго до прибытия на станцию метро "пл. Ленина". Пошел запах гари по вагонам, я была во втором. Были некоторые попытки сдвинуться с места, толчки были несильные. Спустя минут 7 последовал сильный толчок, от которого я упала, так как не держалась ни за что. Был очень резкий толчок, я даже не сообразила что уже на полу лежу. Вот после этого сильного толчка началась некоторая паника у людей», — написала на почту читатель Алена П.

В метрополитене уверяют, что за столкновение люди приняли толчки при сцепке-расцепке составов.


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