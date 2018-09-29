«А это малой!»: Журналисты поговорили с односельчанами Чепиги-Боширова 29.09.2018, 20:33

Фото: bbc.com

Полковника российской военной разведки, обвиняемого в отравлении Скрипалей, односельчане помнят.

Корреспондент Би-би-си Уилл Вернон побывал в селе Березовка Амурской области, где провел свое детство полковник российской военной разведки (ГРУ) Анатолий Чепига.

По версии изданий Bellingcat и The Insider, Анатолий Чепига - это настоящее имя "Руслана Боширова", одного из обвиняемых в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

Об этом, в частности, свидетельствуют фото из системы "Российский паспорт", которые издания получили от анонимного источника в российской полиции.

Двое жителей Березовки узнали Чепигу. Одна женщина - по фото Боширова, которое распространила британская полиция. Она вспомнила, что Чепига был офицером, служил в горячих точках и получил звание героя России.

Другая жительница обрадовалась, увидев раннее фото на паспорт: "А это малой!". По ее словам, мужчина с фото "был ударником", затем служил в Чечне, а его родители уже уехали из села. Впрочем, она не видела его с тех пор, как он был школьником. И не была уверена, что на фото британской полиции - тот же самый человек.

Семья Чепига

Журналисты попытались связаться с семьей Анатолия Чепиги. По их данным, его отцу - Владимиру Чепиге - 64 года.

В 1990-е годы он был директором и соучредителем ЗАО СПМК (специализированная передвижная механизированная колонна) "Ивановская". В начале 2000-х годов работал в администрации Ивановского района Амурской области, в середине десятилетия - в инженерно-саперном батальоне в Березовке.

Отец Чепиги-Боширова был директором и совладельцем этого предприятия в 1990-е годы

Фото: bbc.com

Отец Чепиги-Боширова был директором и совладельцем этого предприятия в 1990-е годы

В той же части работала его жена Татьяна - судя по всему, мать Чепиги-Боширова. Сейчас ей тоже 64 года. Весной 2014 года они продали дом и прилегающий к нему земельный участок в Березовке.

Купить квартиру в Благовещенске помогло государство: как следует из материалов дела Ивановского районного суда Амурской области, Чепиги получали от местных властей субсидию на возмещение части расходов на покупку жилья в ипотеку.

Анатолий Чепига, также известный как "Руслан Боширов"

Фото: bbc.com

В 2016 году люди под именами Владимир и Татьяна Чепига судились с управлением соцзащиты Ивановского района, который не платил положенную субсидию на возмещение части расходов по покупке однокомнатной квартиры.

Субсидию они получили по программе помощи муниципальным служащим или гражданам, пострадавшим от проблемных застройщиков. Чепиги имели юридические основания подпасть под первую категорию.

Звонок семье

Владимир Чепига не ответил на запрос в "Одноклассниках".

Им удалось найти номер телефона, который семья использовала в конце 2000-х годов. В одной из баз данных он зарегистрирован на Чепигу-старшего, в другой - на его жену (мать Анатолия) Татьяну. В сентябре 2018 года этот номер был указан в объявлении о сдаче комнаты в Благовещенске на имя Алёна (одну из родственниц Чепига зовут Елена, однако журналистам не удалось точно установить, что речь идет об одной и той же женщине).

Разговоры выдались странными.

Звонок № 1

Корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд: Алло, Владимир?

Голос с акцентом: Нет, это не Владимир.

Корреспондент: Простите, это Анатолий? [Так зовут еще одного члена семьи Чепига.]

Голос: Нет-нет, вообще другой.

Корреспондент: Вы бы не могли позвать Владимира к телефону?

Голос: Нет. Нет.

Корреспондент: Простите, а вы кто?

Голос: [кладет трубку].

Звонок № 2

Корреспондент: Простите, а Владимира можно?

Голос: Нет, я вообще другой человек! Узбек я. Ты перепутал.

Корреспондент: Простите, у нас этот телефон зарегистрирован на Владимира Чепигу. Вы его не знаете?

Голос: Нет-нет, не знаю.

Корреспондент: Просто он давно пользуется этим телефоном. Странно, что он вдруг у вас.

Голос: Я три месяца купит телефон один человек три тысячи и все.

Корреспондент: Вы купили этот телефон три месяца назад, вы сказали?

Голос: Да. Да.

Корреспондент: Три месяца назад у Владимира?

Голос: Не знаю, один русский, имени не знаю.

Корреспондент: А вы не могли бы мне помочь связаться с тем человеком, который продал телефон?

Голос: Не знаю его.

Корреспондент: А вы в каком городе находитесь? В Благовещенске?

Голос: В Благовещенске.

Корреспондент: В городе или селе?

Голос: В городе.

Корреспондент: А вы каким образом купили телефон у Владимира? На улице или в киоске?

Голос: На улице.

Корреспондент: Из какого города вы из Узбекистана?

Голос: [неразборчиво] зачем тебе из какой я области и мой адрес?

Корреспондент: Откуда вы сами?

Голос: [кладет трубку].

Толя, "наш парень"

Ранее с односельчанами Чепиги-Боширова пообщались журналисты "Коммерсанта". Жительница Березовки сказала изданию, что близко общалась с Чепигой в школьные годы. На фото она отреагировала словами "Это он, Толя".

Другая жительница Березовки вспомнила, что Чепига работал "на секретной службе в горячих точках". Однако, по её словам, есть расхождение с фотографией, которую показали журналисты, так как у Чепиги "открытый взгляд, а тут как исподлобья".

Бывшим односельчанином и офицером назвала мужчину на фото и собеседница Washington Post. "Это правда. Он наш парень", - отметила Анна, которая, по ее словам, знает семью Чепига.

Также несколько российских СМИ поговорили с председателем отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту по Амурской области Александром Боржко. На сайте этой организации указано, что Чепига - полковник, герой России. Боржко подтвердил эту информацию, но обвинение Чепиги в отравлении Скрипалей, как Боржко сказал РИА Новости, "попахивает легкой шизофренией".

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти пришли к выводу, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" и что к этому причастны сотрудники ГРУ, прилетевшие в страну под вымышленными именами Александр Петров и Руслан Боширов.