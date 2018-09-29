закрыть
29 сентября 2018, суббота, 21:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Глава МИД КНДР назвал доверие к США условием для разоружения

  • 29.09.2018, 21:10

Обязывающий Северную Корею к денуклеаризации документ был подписан по итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

При отсутствии доверия к США Северная Корея "ни в коем случае" не намерена "проводить разоружение в одностороннем порядке". Об этом министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил в субботу, 29 сентября, на Генеральной Ассамблее ООН, пишет «Немецкая волна».

Своей политикой "денуклеаризация прежде всего" в отношении Северной Кореи США намерены добиться поставленных целей "принудительным образом", считает министр. По его словам, подобные меры "смертельно опасны для выстраивания доверия". Глава северокорейского МИДа назвал "пустой мечтой" идею о санкциях как об инструменте, способном "поставить на колени" КНДР.

О полном ядерном разоружении на Корейском полуострове правитель КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время корейско-корейской встречи на высшем уровне 27 апреля в пограничной деревне Пханмунджом. В июне будущее северокорейской ядерной программы стало одной из тем саммита США-КНДР в Сингапуре.

По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына стороны подписали совместный документ, который обязывает Северную Корею к полной денуклеаризации Корейского полуострова. На саммите лидеров Южной Кореи и КНДР в сентябре в Пхеньяне Северная Корея обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич