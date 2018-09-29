Глава МИД КНДР назвал доверие к США условием для разоружения 29.09.2018, 21:10

Обязывающий Северную Корею к денуклеаризации документ был подписан по итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

При отсутствии доверия к США Северная Корея "ни в коем случае" не намерена "проводить разоружение в одностороннем порядке". Об этом министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил в субботу, 29 сентября, на Генеральной Ассамблее ООН, пишет «Немецкая волна».

Своей политикой "денуклеаризация прежде всего" в отношении Северной Кореи США намерены добиться поставленных целей "принудительным образом", считает министр. По его словам, подобные меры "смертельно опасны для выстраивания доверия". Глава северокорейского МИДа назвал "пустой мечтой" идею о санкциях как об инструменте, способном "поставить на колени" КНДР.

О полном ядерном разоружении на Корейском полуострове правитель КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время корейско-корейской встречи на высшем уровне 27 апреля в пограничной деревне Пханмунджом. В июне будущее северокорейской ядерной программы стало одной из тем саммита США-КНДР в Сингапуре.

По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына стороны подписали совместный документ, который обязывает Северную Корею к полной денуклеаризации Корейского полуострова. На саммите лидеров Южной Кореи и КНДР в сентябре в Пхеньяне Северная Корея обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки.