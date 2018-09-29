ООН требует от белорусских властей изменить закон «О массовых мероприятиях» 29.09.2018, 21:21

Правозащитник Павел Левинов борется с Витебским горисполкомом за свое право на выражение мнения.

«Комитет по правам человека ООН вновь заявляет, что государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство. В частности решение № 881 Витебского городского районного комитета, с целью содействия полному осуществлению в государстве-участнике прав, закрепленных в статьях 19 и 21 Пакта», - говорится в недавно опубликованных очередных решениях Комитета ООН по правам человека (КПЧ), принятых им в отношении жалоб правозащитника Павла Левинова. Об этом сообщает витебская «Весна».

Речь идет про Международный пакт о гражданских и политических правах, выполнять который обязалась Беларусь согласно ратифицированным страной международным договорам. Согласно Конституции, нормы международного права имеют в Беларуси высший приоритет по сравнению с внутренними законодательными актами.

Помимо упомянутого решения горисполкома № 881 от 10 июля 2009 года, которым регулируется, как граждане могут реализовать свое право на мирные собрания в городе Витебске, КПЧ требует от белорусских властей изменить и закон «О массовых мероприятиях», на котором основывается решение № 881.

Поводом обратиться в КПЧ для Павла Левинова стал ряд запретов одиночных пикетов, заявки на которые он подавал в 2012 году. Всего таких пикетов должно было пройти пять, и ни на один из них местные власти не дали разрешения, ссылаясь на решение № 881. Мол, заявитель хотел провести пикеты не в тех местах, что специально предназначены городским исполкомом под массовые мероприятия, - а это три необитаемые площадки в парках города.

Удивительно, но в соответствии с белорусским законодательством под понятие «массовые мероприятия» подпадают и пикеты, участником которых выступает только одно лицо.

Пять запрещенных пикетов правозащитника - три похожих друг на друга нынешние решения КПЧ (в одной из жалоб Левинов упомянул сразу три эпизода, они были объединены в одно дело). Во всех решениях Беларусь признана нарушительницей пункта 2 статьи 19 Пакта ( «Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения ...»).

Решение № 881 Витебского горисполкома налагает на организаторов мероприятий не только ограничение на место их проведения, но и вводит еще одно препятствие: желающие провести мирное собрание должны предварительно заключить договора о его обслуживании с милицией, ЖКХ и медиками. Перечисленные в решении службы, как правило, отказываются заключать такие соглашения, через что легальное проведение мероприятия делается невозможным.

Единственный случай, когда в течение почти 10-ти лет действия решения № 881 активистам удалось добиться от местных властей разрешения на мирное собрание, стал День Воли - 2018. Активистам партии БНФ администрация Железнодорожного района Витебска позволило митинг 25 марта в Парке культуры и отдыха железнодорожников, но заявители сами отказались его проводить, сославшись на слишком большой счет, который выставили им милиционеры за услуги по обслуживанию мероприятия.