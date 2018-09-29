«Командированные» Телеграм-канал «Футляр от виолончели»

29.09.2018, 21:35

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Заграничный паспорт Чепиги совпал по номерной сотне с паспортами его засекреченных сослуживцев.

Сообщают, что отец подозреваемого Британией в покушении на убийство Анатолия Чепиги, дальневосточный бизнесмен Владимир Чепига через фирму СПМК "Ивановская" получил 150 млн рублей по госконтрактам.

Согласно британской версии, полковник Чепига-младший прибыл в город Солсбери, где с помощью боевого яда "Новичок" отравил беглого русского разведчика Сергея Скрипаля. Чепига был легендирован как "Руслан Боширов", внутренний паспорт на эти инициалы получал в особом УФМС 770001, ускоренно выдававшем документы Людмиле Путиной, Жерару Депардье и другим VIP.

Заграничный паспорт Чепиги совпал по номерной сотне с паспортами его засекреченных сослуживцев.

Отправка "Петрова", "Боширова" и аналогичных лиц с вымышленными фамилиями в заграничные "командировки" имеет катастрофические последствия для страны. Разведсообщество стран НАТО помимо данных видеосканирования в собственных государствах располагает копиями архивов российских соцсетей, банками транспортных билетов и десятками тысяч баз данных, где есть информация обо всех гражданах РФ.

В дальнейшем согласно "Закону Яровой" начнут архивировать личный интернет-трафик каждого россиянина, включая настоящих и будущих офицеров. Эти данные в силу тех же утечек станут доступны ЦРУ и АНБ США.

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