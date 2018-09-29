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Семь лучших разговорных фильмов для просмотра на выходных

  • 29.09.2018, 21:42
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Удачные фильмы, которые полностью построены на диалогах.

На днях я посмотрел фильм «Как женить холостяка», в котором Киану Ривз и Вайнона Райдер отчаянно валяют дурака, достигая невиданного уровня «экранной химии». И я решил вспомнить другие удачные фильмы, которые полностью построены на диалогах, пишет журналист «Нового времени» Алексей Бондарев.

Жанр разговорного фильма — один из самых сложных.

Гораздо проще рассказывать историю и создавать настроение действием, частой сменой кадров и локаций, не говоря уж о взрывах и спецэффектах в определенных жанрах.

Общение со зрителем минималистичными средствами требует от создателей фильма невероятных усилий. Это высший пилотаж. Редко кто за это берется. И мало у кого получается.

Вот несколько разговорных фильмов, которые безусловно заслуживают внимания.

Американцы

Glengary Glen Ross

1992 год

Камерная драма о суровых трудовых буднях агентов по продаже недвижимости в Чикаго. Центральный офис присылает к ним мотивационного тренера, который устраивает своего рода соревнование. Два агента, которые покажут наилучший результат, будут премированы, остальные будут уволены.

Дальше — неимоверный накал страстей и погружение в глубины человеческой психики, которое становится возможным не только благодаря сценарию (кстати, фильм поставлен по пьесе Дэвида Мамета), но и потрясающим актерским работам. В фильме сыграли Джек Леммон, Эл Пачино, Кевин Спэйси, Эд Харрис и Алек Болдуин.

У Болдуина, кстати, роль небольшая, но легендарная. Его мотивационный спич до сих пор используют коучи и тренеры по персоналу.

12 разгневанных мужчин

12 angry men

1957 год

Невозможно обойтись без этого классического фильма, действие которого происходит в комнате для совещания присяжных. Рассматривается дело о виновности подростка в убийстве. Его вина кажется очевидной 11 присяжным, но 12-й сомневается и постепенно перетягивает на свою сторону всех остальных.

Фильм часто называют одним из величайших в истории мирового кино. И это тот случай, когда такие громкие слова вполне заслужены.

Идеальные незнакомцы

Perfetti sconosciuti

2016 год

Итальянский фильм начинается как комедия, но переростает в нечто значительно более серьезное. Это история о том, как группа друзей, собравшись на ужин, договоривается зачитывать вслух все СМС и отвечать на звонки по громкой связи. К концу вечера выяснится, что у людей, которые знают друг друга много лет, есть масса секретов. Порой очень мрачных.

Дорогая Елена Сергеевна

1988 год

Уверен, что многие будут недоумевать, не увидев в списке всеми любимый «Гараж» Эльдара Рязанова. Да, «Гараж» — прекрасный образец разговорного кино. Но у Рязанова есть более подходящий для этого списка фильм, кстати, давно и незаслуженно забытый.

Это экранизация нашумевшей пьесы о школьниках, которые пришли домой к своей учительнице, чтобы уговорить ее исправить им оценки за контрольную. В центре внимания — противостояние между «старыми» ценностями, которые проповедует учительница, и «новым духом времени», который уже вовсю ощущают дети.

Это мощная социальная драма, которая показывает талант Рязанова-режиссера с совершенно иной стороны.

Кофе и сигареты

Coffee and Cigarettes

2003 год

Этот фильм, состоящий из 11 короткометражек, Джим Джармуш начал снимать еще в 1986 году и работал над ним 17 лет. В фильме снялись все любимые актеры ти музыканты Джармуша, включая Стива Бушеми, Роберто Бениньи, Игги Попа, Тома Уэйтса, Кейт Бланшетт, Стива Кугана и Билла Мюррея.

Сюжета как такового нет. Все они просто пьют кофе, курят сигареты и треплются о всякой ерунде. Но в общем и целом получается гениальное кино. Так умеет только Джармуш.

Человек с Земли

Man from Earth

2007 год

Фантастический фильм без единого спецэффекта.

Профессор университета устраивает прощальную вечеринку для своих коллег в связи с отъездом в другой город. И неожиданно признается им в том, что он бессмертен и живет, не старея, со времен раннего палеолита.


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