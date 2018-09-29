Мариуш Блащак призвал союзников по НАТО увеличить количество войск в Польше 29.09.2018, 22:01

Это увеличивало бы надежность и эффективность обороны НАТО.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в ходе заседания Военного комитета НАТО в Варшаве призвал союзников увеличить количество войск Североатлантического альянса на территории Польши, передает «Радио Польша».

«Мы видим возможность увеличения присутствия сил наших союзников на восточном фланге. Это увеличивало бы надежность и эффективность миссии отпугивания и обороны НАТО», - отметил глава оборонного ведомства Польши.

Напомним, два года назад в результате решения, принятого участниками варшавского саммита НАТО, в Польшу прибыло больше тысячи солдат Североатлантического альянса, в основном американцы. Подобные силы были также размещены в Литве, Латвии и Эстонии.

После российской аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины НАТО разорвало большинство форм сотрудничества с Россией. Также были созданы силы быстрого реагирования. Продолжается разработка новой командной структуры НАТО, которая была бы более приспособлена к борьбе с современными вызовами, включая гибридные и террористические угрозы.