«Это неэффективная система, абсолютно неэффективная»
- 29.09.2018, 22:27
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Бюрократия игнорирует мнение народа.
Руководитель главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации Лукашенко Григорий Шлык заявил о необходимости «повысить эффективность прямых телефонных линий властей с народом», передает «Белсат». Но изменилось ли что-то после приказа?
Официальные источники свидетельствуют, последние три года действует «оперативная форма связи» населения и властей: каждую субботу с 9.00 до 12.00 каждый гражданин имеет право обратиться по любым вопросам на прямую телефонную линию к руководству своего региона. У чиновников существуют своеобразные дежурства, чтобы отвечать на вопросы населения. Но не все верят, что такая система работает, в частности с таким вопросом журналисты обратились к жителям Могилева и услышали следующие мнения:
«Это неэффективная система, абсолютно неэффективная».
«Никогда не обращались и, наверное, не будем обращаться - они неэффективны».
«Чиновники наши ничего не решают. Пока сам не решишь вопроса»...
«В основном они слушают, но не прислушиваются. Ведь они делают так, как им надо, а не так, как людям надо».
По словам чиновников, более половины обращений граждан касается вопросов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, которые требуют срочного решения. В то же время, статистика о количестве решенных проблем отсутствует.
Символом же нежелания властей слушать голос народа стала металлическая ограда, которую поставили в прошлом году вокруг Бобруйского райисполкома во время митингов против декрета о «тунеядцах».