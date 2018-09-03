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В Москве в метро застрелили полицейского

  • 3.09.2018, 7:33
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Мужчина, который открыл стрельбу, скрылся сразу после инцидента.

В Москве на станции метро "Курская" около полуночи 2 сентября был убит полицейский. Об этом сообщили в московском управлении МВД, передает кремлевский ресурс РИА Новости.

Неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в полицейского, который скончался от полученных травм.

По информации СМИ, огонь открыл ранее задержанный правоохранителями мужчина. Он сразу скрылся, его разыскивают в Москве.

Подозреваемый – "мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 сантиметров", на нем были серая куртка, синие джинсы и серая кепка.


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