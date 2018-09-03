Хацкевич намекнул на уход с поста главного тренера киевского «Динамо» 3.09.2018, 7:42

Ситуация будет обсуждаться с президентом клуба.

Главный тренер киевского «Динамо» белорус Александр Хацкевич прокомментировал первое поражение в нынешнем чемпионате Украины (от львовских «Карпат» — 0:2) и намекнул на уход с поста наставника, сообщает официальный сайт ФК «Динамо-Киев».

— В первом тайме мне было стыдно наблюдать, с каким настроением мы вышли на поле. Это моя вина. Я полностью виноват в том, что с первых минут не было должного настроя. Было тяжело что-то перестроить в первом тайме, потому что, в первую очередь, движения не было вообще. Не было движения, не было мысли. Были моменты, но моменты не считаются.

Второй тайм начали более активно, более агрессивно, но так нужно играть с самого начала. Это поражение полностью на мне. По поводу дальнейших перспектив мы переговорим с президентом клуба. Я для себя принял решение, поблагодарил ребят за то время, которое мы вместе, и пожелал им удачи в сборной. За этот период нужно принять правильное решение, которое пойдет на пользу команде.

— Насколько серьезная травма у Пиварича?

— Я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Забил бедро и не смог продолжать игру. Диагноз такой.

— Как прокомментируете новичка команды игру Супряги?

— Понятно, что взаимопонимания с партнерами у него еще нет. Но он имел две прекрасные возможности отличиться. Он должен был завершать после фланга передачи — это хлеб нападающего. Но это молодость, у него все впереди. Нужно время, чтобы партнеры поняли, как лучше его использовать, как он должен играть при позиционной атаке. Все через работу, через терпения и взаимопонимание со временем придет, — сказал Александр Хацкевич.

Впрочем, после того, как слова наставника киевлян были растиражированы в прессе, Football Hub опубликовал комментарий Хацкевича с пометкой «Меня неправильно поняли».

— Это все мы с президентом клуба обсудим. Я сказал на пресс-конференции, что самое главное, чтобы наше решение с ним пошло на пользу клуба, — пояснил Хацкевич.

Ближайший матч киевское «Динамо» проведет в субботу, 8 сентября, против луганской «Зари».

После первого поражения в нынешнем чемпионате Украины с 13 очками в 6 матчах (4 победы, 1 ничья, 1 поражение) киевское «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице. Впереди донецкий «Шахтер» (18 очков в 7 поединках) и «Александия» (16 в 7).

Под управлением Александра Хацкевича киевское «Динамо» второй год кряду не пробилось в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в сражении за путевку в ЛЧ голландскому «Аяксу» (1:3, 0:0). Киевляне снова выступят в групповой стадии Лиги Европы.

На старте нынешнего сезона киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины, обыграв в поединке за этот трофей футболистов донецкого «Шахтера». Кроме того, через две недели после этого киевляне выиграли у «Шахтера» и в чемпионате страны.

Однако после 4 побед на старте чемпионата Украины с учетом двух матчей в квалификации Лиги чемпионов, а также ничьей с одесским «Черноморцем» (1:1) и поражения от «Карпат» (0:2) в премьер-лиге динамовцы не знают побед вот уже 4 игры кряду.