Вячеслав Косинеров: Надо бороться и сопротивляться 3.09.2018, 7:51

Вячеслав Косинеров

Фото: TUT.BY / Дарья Бурякина

Аполитичность и общественное бездействие не являются гарантией безопасности.

В Беларуси не случается ничего, куда не сунула бы нос милиция, пишет в телеграм-канале "Баста" общественный активист Вячеслав Косинеров.

Пошли с друзьями на фестиваль "Камяніца", он ежегодно происходит в моем любимом музее, где я имел честь работать несколько лет.

Как всегда, провел небольшую экскурсию, посвященную белорусской народной культуре для друзей, был рад тому, что мой рассказ понравился обычным прохожим и посетителям, которые присоединились к нам, чтобы послушать. Покушали яблок - уродилось их в музейных саду слишком много, сладкие и красивые.

Настроение начало портиться, когда странные люди в жилетах "security" начали обыскивать нас почти до трусов. Они также сказали, что мы не сможем попасть на концертную площадку, так как у нас ножи (что поделаешь, носим с собой, чтобы иногда резать колбаску).

Пошли и сдали в пункт охраны музея, который занимают обычные надзиратели. Но уже потом услышали по разговорам кружившых около нас "мусоров": каждый омоновец уже знал, что мы сдали туда ножи.

По всему периметру музея - милиция, как те мертвые с косами - в лесу, вдоль поля. Просто трэш, вот работа! Довольно большое количество ОМОНа на самом мероприятии, непрерывное давление атмосферы надзора и контроля. Даже не спасли антисоветские шутки от Вольского.

Ну а потом, когда мы уходили, #acab положили вишенку на торт своего мерзкого присутствия.

Прямо в темноте, метрах в 50 от концертной площадки начали кого-то задерживать, подкравшись втроем или вчетвером к одному...

Зная, что рядом 2 автозака с ОМОНом и еще машин 5 обычных "серых", бросаться на спасение было не целесообразным, тем более, что бандиты делали все быстро и жестко.

Мы успели только спросить о причине задержания, был ли пьяным молодой человек.

Парень, который был его другом ответил, что он якобы сказал что-то резкое милиционеру, но не прямо сейчас, а час - два назад.

Бред и абсурд, но точная характеристика системы. Без официального запроса, тихо и в темноте упыри схватила человека и поволокли к себе. Из мести! Я надеюсь, что он избежит пыток и скоро окажется на свободе.

Молодого человека звали Вадим, задержали его примерно в 21:50. При этом, когда его упаковывали в машину 3 "серых", и около 5 омоновцев огораживали его от людей в темноте все, что он успел сказать было: "хватит, ради Бога".

Было бы неплохо, если бы эту информацию помогли распространить правозащитники и независимые СМИ.

Я и мои товарищи напоминаем - аполитичность и общественное бездействие не являются гарантией безопасности, таким образом вы только защищаете системное насилие, который затронет вас когда угодно и где угодно.