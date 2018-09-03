«Правительство – в отставку, Путина – на пенсию!»: репортаж с протестов в Москве 1 3.09.2018, 7:56

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ФОТО: SVOBODA.ORG

Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в десятках городов России.

Там, где власти запретили массовые акции, люди выходили на одиночные пикеты. Корреспондент Belsat.eu побывала на одной из акций в Москве.

Протест против повышения пенсионного возраста, Москва, Россия, 02.09.2018. Фото – Софья Русова/belsat.eu

В Москве согласовали сразу две акции. Одна из них была организована партией КПРФ на проспекте Сахарова и собрала, по словам участников, больше пяти тысяч человек. Другая, на Суворовской площади, собрала людей совершенно разных политических взглядов – от членов РОТ Фронта (Российского Объединенного Трудового Фронта) и Социалистической Альтернативы до активистов либеральной партии «Яблоко».

Организаторы митинга на Суворвоской площади попытались объединить разные политические партии и движения, Москва, Россия, 02.09.2018. Фото – Софья Русова/belsat.eu

Митинг на Суворовской

Главным организатором митинга на Суворовской площади выступило общероссийское профсоюзное объединение «Конфедерация труда России». Всего по разным оценкам митинг собрал до трех тысяч человек, однако на момент начала выступлений первых спикеров полиция, установившая железные рамки перед входом на мероприятие, насчитала не более 500 человек. Ближе к концу митинга подтянулись и участники коммунистического митинга с проспекта Сахарова. На вопрос, почему получились две отдельные акции одновременно, один из организаторов митинга на Суворовской площади пояснил, что изначально в их оргкомитет входили и представители КПРФ, но позже коммунисты решили подать свою заявку на проведение акции, опасаясь, что партия «Справедливая Россия» попытается представить это как только свое мероприятие.

Один из самых популярных лозунгов митинга – «Пенсию-живым, Москва, Россия, 02.09.2018. Фото – Софья Русова/belsat.eu

Действительно, среди митингующих было огромное количество агитаторов от партии «Справедливая Росси», которые раздавали газеты и листовки в поддержку кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова. Сам Свиридов вышел на сцену в середине митинга и пожаловался, что предлагал провести общий митинг Алексею Навальному, но тот его проигнорировал.

Сторонников Алексея Навального на митинге видно не было. Сейчас штабы Навального в Москве и регионах готовятся проводить свои протестные акции в единый день голосования – 9 сентября.

Митинг на Суворовской площади, Москва, Россия, 02.09.2018. Фото – Софья Русова/belsat.eu

Митинг вел представитель Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) России Олег Бабич. Среди выступающих были председатель независимого профсоюза работников метро Николай Гостев, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал, депутат Госдумы, замруководителя партии «Справедливая Россия» Олег Нилов, общественная активистка Кэри Гуггенбергер, представитель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров, политик, член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Бывший депутат Госдумы политик Сергей Митрохин считает политику Владимира Путина провальной по всем направлениям, Москва, Россия, 02.09.2018. Фото – Софья Русова/belsat.eu

Аплодисментами и криками одобрения из толпы была встречена речь Сергея Митрохина, который напрямую назвал политику Владимира Путина провальной и потребовал от него уйти на пенсию, а правительство отправить в отставку:

«Власть все время ссылается на западный опыт, где выше пенсионный возраст, но при этом она ничего не говорит о том, какие там зарплаты. Путин говорит, что у нас демографический провал. Нет у нас никакого провала, у нас есть только провал в вашей политике, Владимир Владимирович, которую вы проводите уже 20 лет. А сейчас вы хотите, чтобы мы еще заплатили и своими деньгами за ваш провал», – подытожил политик.

«Правительство – в отставку! Путина – на пенсию!», – скандировали протестующие за Митрохиным.

Московская активистка Кэри Гуггенбергер призвала объединить усилия и перестать возмущаться только в социальных сетях. По мнению Гуггенбергер, тактика массовых письменных обращений в разные инстанции может быть эффективной и покажет власти, что люди действительно против.

Активистка Кэри Гуггенбергер боролась с градостроительной политикой Сергея Собянина, а сейчас призывает всех высказаться против пенсионной реформы, Москва, Россия, 02.09.2018. Фото – Софья Русова/belsat.eu

Все выступающие призывали людей действовать солидарно, не ослаблять давления на оппонентов из власти и продолжать уличные акции протеста, которые будут продолжаться.

Вероятнее всего уже осенью законопроект будет принят окончательно. Повышение пенсионного возраста должно начаться со следующего года. В ходе реализации пенсионной реформы у мужчин пенсионный возраст будет повышен с 60 до 65 лет к 2028 году, а для женщин возраст выхода на пенсию отодвинется с 55 до 63 лет к 2034 году. Исключение составят военные и силовики – для них возраст выхода на пенсию останется прежним.

Власти страны давно обсуждали повышение пенсионного возраста и неоднократно заявляли о дефиците бюджета Пенсионного фонда России. В качестве аргумента за реформу Дмитрий Медведев приводил данные о росте средней продолжительности жизни.

Митингующие же приводили в пример своих родных и знакомых, которые часто не доживают до 60 лет и не могут обеспечить себя качественной медицинской помощью и продуктами питания.

Правопорядок на митинге охраняли сотрудники Росгвардии и МВД. На момент публикации информации о задержаниях не поступало.