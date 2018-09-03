В Минске зацвели каштаны 3.09.2018, 7:59

Деревья «думают», что пришла весна.

В Минске зацвели каштаны. Цветы раскрылись на деревьях на столичном проспекте Машерова и по обеим сторонам улицы Орловской возле Парка дружбы народов.

Каштаны обычно цветут довольно поздно по сравнению с другими плодовыми деревьями. Эта особенность позволяет дереву избежать риска замораживания в период набухания почек и, соответственно, потери орехов. Обычно цветы каштана раскрываются в мае. Цветение длится около 2-3 недель, после чего на ветвях появляются небольшие орехи зеленого цвета. Однако цветение в августе – аномалия.

Старший научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Аркадий Скуратович в разговоре с «Белсатом» обращает внимание на то, что такое поведение характерно для гибридных растений, завезенных в Беларусь из других стран. Конский каштан – в Беларуси растет именно он – растение из Южной Европы.

«Конский каштан, как и множество других декоративных растений, культивируемых в наших парках и садах, – родом не из Беларуси. У них слабая генетическая память и они плохо реагируют на изменения погоды, – отмечает специалист. – Этот год для растений был тяжелым. Сначала была ранняя весна, от чего все хорошо расцвело и завязалось, потом началась засуха, потом пошли дожди и стало очень тепло, а потом снова пришла засуха. К моменту второй засухи каштаны уже созрели, у них осыпались листья и они начали готовиться к зиме. В это время они заложили плодовые или вегетативные почки на следующий год. Но из-за изменений погоды, когда вновь стало жарко и пошли дожди, деревья подумали, что пришла весна – и расцвели», – рассказывает Аркадий Скуратович.

По мнению эксперта, цветут сейчас не только конские каштаны, но также вишни, черемуха и шиповник. Для самих деревьев это означает, что ветки, которые распустились, в этом году уже не созреют, а в следующем году не зацветут.

«Те ветви, которые расцвели, на них можно поставить крестик – они погибнут. Если вы видите, как на вашем участке распускается вишня или яблоня, желательно эти цветочки оборвать: на цветение растение тратит множество сил, а ведь ему еще надо зимовать. Сейчас дерево распустится, потратит все силы – и весной будет слабым», – добавляет Аркадий Скуратович.