Washington Times: Приближается финальное столкновение в Сирии 2 3.09.2018, 8:08

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев

На это указывают военные «учения» России.

Министерство обороны России объявило о проведении масштабных военных учений в Средиземном море, которые начнутся 1 сентября. Это стало очередным свидетельством того, что массированное наступление войск сирийского правительства на один из последних опорных пунктов повстанцев в стране неизбежно. ООН предупреждает, что такое наступление может спровоцировать новую волну миграционного кризиса в этой семилетней гражданской войне, пишет американское издание Washington Times (перевод – inosmi.ru).

В четверг, 20 августа, спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура (Staffan de Mistura) сообщил репортерам в Женеве, что «идеальный шторм» в удерживаемой повстанцами провинции Идлиб может разорить около 3 миллионов сирийцев. Почти половина из них прибыли в Идлиб из других уголков Сирии, откуда они бежали из-за боевых действий.

Известно, что эта провинция является очагом террористов, связанных с «Аль-Каидой».

Об этой кампании было заявлено с удивительной прямотой, и она представляет собой очевидный вызов присутствию в Сирии американских военных, которые борются там с «Исламским государством» и другими террористическими группировками.

На этой неделе Госдепартамент предупредил правительство сирийского президента Башара Асада о том, что любые признаки применения химического оружия во время этого наступления будут встречены «быстро и соответствующим образом».

Однако, по всей видимости, такое предупреждение не может сдержать Дамаск и Москву, которая является его главной союзницей. В четверг, 30 августа, во время пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров и его сирийский коллега Валид Муаллем заявили о подготовке к наступлению на последний крупный очаг повстанцев в Сирии, который г-ну Асаду пока не удалось захватить.

«Остаются задачи ликвидации пока еще сохраняющихся террористических очагов, прежде всего, в районе зоны деэскалации Идлиб», — заявил г-н Лавров, который обвинил находящиеся в Идлибе повстанческие группировки в атаках на российские базы с применением военных беспилотников.

Г-н Муаллем пообещал, что правительственные силы сделают все возможное, чтобы захватить Идлиб, однако добавил, что правительство попытается минимизировать количество жертв среди мирного населения.

Г-н де Мистура предложил, чтобы мирным гражданам, ранее бежавшим в эту провинцию на севере страны, дали возможность эвакуироваться в другие районы Сирии — туда, откуда они ранее бежали. «Поскольку у мирных жителей нет возможности уехать в Турцию, у них нет иного варианта, который позволил бы им покинуть те районы, где могут начаться боевые действия», — сказал он.

Пока неясно, готова ли Россия — сильнейший военный союзник режима Асада — ждать, когда мирные жители покинут эти места. Для переезда людям может потребоваться неделя или даже больше.

На этой неделе г-н Лавров сказал, что Идлиб представляет собой «последний очаг террористов, которые пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации, держать в заложниках в качестве живых щитов гражданское население и подмять под себя вооруженные формирования, готовые к переговорам с правительством Сирии».

Такая ситуация ставит серьезные вопросы перед Вашингтоном, который уже успел объявить о своей победе над «Исламским государством», но которого Россия обвиняет в том, что он оказывает скрытую поддержку другим боевикам, — в том числе действующим в Идлибе, — в попытке помешать режиму Асада консолидировать власть в стране.

В четверг, 30 августа, Министерство обороны России объявило о том, что российские вооруженные силы проведут в Средиземном море «масштабные» военные учения, которые, по словам представителей Кремля, необходимы из-за неспособности справиться с джихадистами в Идлибе.

Москва сообщила, что военные учения в Средиземном море пройдут с 1 по 8 сентября и в них примут участие более 35 военных кораблей и 30 самолетов, некоторые из которых будут проводить операции из сирийского города Тартус, где находится важнейшая российская военная база в регионе.

Перемещения российских военных кораблей

Эти военные учения будут проводиться на фоне наращивания числа российских военных кораблей в регионе, — российские СМИ назвали это наращивание самым масштабным с тех пор, как силы Москвы вмешались в сирийский конфликт в 2015 году.

Признаки этого наращивания появились несколько недель назад. Однако Министерство обороны России уклонялось от прямых ответов на вопросы и, по всей видимости, даже распространяло ложную информацию в начале августа, когда представители британского военно-морского флота сообщили, что два российских военных корабля и несколько вспомогательных кораблей прошли под покровом ночи через Ла-Манш.

Тогда Министерство обороны России сообщило в интервью ТАСС, что большой противолодочный корабль «Североморск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» шли из Баренцева моря в Атлантику, где они должны были отрабатывать такие маневры, как «борьба за живучесть» и «оказанию помощи терпящим бедствие на море».

Но в четверг, 30 августа, российские чиновники сообщили, что «Маршал Устинов» станет главным участником военных учений в Средиземном море, которые начнутся в эти выходные.

После прохода через Ла-Манш «Маршал Устинов», очевидно, направился на юг, прошел через Гибралтарский пролив, а затем завернул в порт Алжира.

Взаимные обвинения России и США

Американские чиновники хранили молчание по поводу передвижений российских военных кораблей, хотя сделанные в четверг заявления Москвы были встречены заявлением Пентагона о том, что в сентябре США проведут собственные недельные военные учения в этом регионе — совместно с Египтом.

Представители египетской армии сообщили, что они уже второй раз подряд примут у себя американцев для проведения учений Bright Star, которые начнутся 8 сентября и в которых, согласно сообщениям Центрального командования ВС США, примут участие примерно 800 американских военнослужащих.

Сейчас на территории Сирии остается около 2 тысяч американских военнослужащих, которые периодически сталкиваются с российскими военными и поддерживаемыми Россией силами.

Наличие серьезной напряженности подчеркивается решительным намерением администрации Трампа настоять на соблюдении «красной линии» в вопросе применения химического оружия.

С апреля 2017 года администрация дважды давала разрешение на проведение ударов по сирийским правительственным войскам в ответ на химические атаки, ответственность за которые, по мнению администрации США, лежит на режиме Асада.

В четверг, 30 августа, министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) сообщил, что американские чиновники в неофициальном порядке пытаются убедить Россию в необходимости не допустить химическую атаку в Идлибе, — хотя российские чиновники настаивают на том, что именно Запад, вероятнее всего, проводит эти химические атаки, чтобы под их предлогом наносить удары по силам г-на Асада.

Вероятнее всего, эти удары примут форму ударов американскими крылатыми ракетами, запущенными с американских кораблей, которые находятся в Средиземном море.

По мнению аналитиков, россияне обязательно будут учитывать этот фактор при планировании их военных учений.

В четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что, по некоторым данным, антиасадовские джихадистские группировки планируют провести химическую атаку в Идлибе и что ее обязательно запечатлеют на видео «Белые каски» — поддерживаемая Западом добровольческая организация, которую Россия обвиняет в фальсификации доказательств атак.

Западные страны и множество независимых аналитиков отвергают эти обвинения России, которые лишь усиливают страхи перед возможной новой волной гуманитарного кризиса в Сирии, где более 400 тысяч человек погибли и около 5,5 миллиона превратились в беженцев с тех пор, как режим Асада применил военную силу для разгона антиправительственных демонстраций в 2011 году.