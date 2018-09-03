В Бразилии сгорел Национальный музей страны 1 3.09.2018, 8:29

Коллекция музея насчитывала свыше 20 млн экспонатов.

В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии. По информации издания O Globo, пожар начался в воскресенье, 2 сентября, в 19.30 по местному времени (02.30 Минск). Причина возгорания на данный момент остается неизвестной. На месте работают пожарные. Информация о возможных жертвах пока не поступала. К моменту возгорания музей был закрыт, сообщает dw.com.

"Потеряны 200 лет работы, исследований и знаний", - написал президент Бразилии Мишел Темер в своем микроблоге в Twitter. Глава государства назвал случившееся "печальным днем для всех бразильцев".

Фото: EPA

Национальный музей Бразилии является одним из старейших в Южной Америке. Он был учрежден королем Португалии Жуаном VI в 1818 году в рамках инициативы для стимулирования научных исследований в Бразилии. Коллекция музея насчитывает свыше 20 млн экспонатов, связанных с историей страны, а также относящихся к Древнему Египту, Древней Греции и Древнему Риму.