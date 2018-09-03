Сергей Петрухин: Омоновцы нервничали 3.09.2018, 8:36

Сергей Петрухин

Независимый блогер рассказал подробную историю своего задержания.

Об этом блогер из Бреста Сергей Петрухин написал в "Фейсбуке":

"30 августа 2018 года меня разбудил настойчивый стук в дверь.

Я открыл глаза и подумал: "Да ну на фиг!". В дверь так же настойчиво стучали - возможно это длилось секунд 20-30. Утро давило на мозг. За дверью было тихо - никаких "Откройте милиция!" или что-то в этом роде. Но я знал, что так в дверь стучат только те, кто уверен в своей безнаказанности. Так стучат в дверь только засланцы министра, который обожает по праздникам рядиться в форму НКВД.

Я сел на кровати и хотел было крикнуть: "Кто там?", но не успел - в дверь ударили чем-то тяжелым и штукатурка градом застучала по ламинату в прихожей.

Мощные удары один за одним. Дверь выбили в считанные секунды и я еле-еле успел включить стрим на телефоне и снять первого ниндзю с табличкой ОМОН на груди, который уложил меня "мордой в землю" и защелкнул наручники на руках за спиной.

Вся операция по проникновению в мою квартиру продолжалась около полутора минут, и, по-моему, главная задача милиционеров и ОМОНовцев заключалась в том, чтобы молниеносно открыть дверь и застать меня врасплох, жующего утренние сопли, чтобы я не успел ничего снять. Однако я успел. Я успел показать, ну, не скажу, что всему миру, но достаточно большому количеству людей, как в Беларуси проводят обыски по статьям за "клевету" и "оскорбление" у подозреваемого в этом "злодеянии".

Так вот, меня, подозреваемого в клевете и оскорблении сотрудника Ленинского РОВД уложила мордой в пол бригада ОМОНа. Потом я увидел участкового Сашеньку Тарасюка, старлея с благообразным лицом священника сельского прихода. Он дал мне ознакомиться с постановлением на обыск следователя Андраника Хачатряна, подписанного замом прокурора Бреста Воробьём.

В этот раз напарником у него был не Борис Дмитрук, наводящий ужас на одиноких выпивающих маргиналов, имеющих на различных правах жилье в центре города, а колоритный, крупногабаритный участковый Максим Ярошук, словно сошедший со страниц пушкинской сказки поп, которому Балда надавал болезненных щелчков. Только что без бороды. Участковые, в отличие от ОМОНовцев, были без масок.

Омоновцы нервничали. Старший, самый низкорослый из них, видимо накачал их информацией о ничтожности и продажности моей личности польским хозяевам, а также важностью их миссии в борьбе за стабильность Беларуси. Очевидно, для того, чтобы избивать меня с чистой совестью, как врага народа. Но агрессивным был только старшой.

... Когда мы поехали в РОВД ОМОНовцы посадили меня на сиденье, а сами сели напротив. Но злобный старшой сказал мне лечь на пол буса. Я, конечно, повиновался. Камеры у меня не было. ОМОНовским регистраторам верить - сами понимаете. А ведь у них еще и оружие".