Произошел глубокий раскол между народом и властью 3.09.2018, 8:55

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Фото: svaboda.org

Чтобы сейчас власти ни сделали, это не будет принято значительной частью общества.

3 сентября исполняется три месяца акциям демократической общественности против открытия возле Куропат увеселительного заведения.

Активисты продолжают вахту в защиту мемориала у ворот ресторана «Поедем-поедим», расположенного в непосредственной близости от места, где в 1937-1941 годах сотрудниками НКВД были уничтожены многие тысячи ни в чем не повинных людей. Правоохранительные органы перманентно задерживают участников акций протеста, некоторые из них снова водворены в изолятор на Окрестина, пишет zautra.by.

Как долго может продолжаться борьба за Куропаты?

По мнению политолога Валерия Карбалевича, это может длиться неопределенное время, поскольку власти прибегают к репрессиям только частично, когда возникает какой-то конфликт у дверей ресторана.

— Тогда вызывают милицию, которая составляет протокол, и тогда уже защитников Куропат судят. Если они просто стоят, то их вроде и не трогают, так что теоретически это может продолжаться долго. Вопрос, хватит ли ресурсов и терпения у представителей гражданского общества, — обращает внимание собеседник.

Он отмечает, что власти пока активно не вмешиваются в ситуацию.

— Если бы власти захотели, то они уже давно прекратили бы этот протест, быстро пересажали бы всех. То есть, физических сил у властей хватило бы, но они пока занимают такую половинчатую позицию. Она объясняется тем, что конфликт происходит не между оппозицией и властью, а между оппозицией и частной структурой. В этих условиях власть может позволить себе стоять в стороне и играть роль арбитра, — считает аналитик.

Во-вторых, продолжает Валерий Карбалевич, это происходит в момент, когда власти сами пытаются узаконить мемориал Куропаты, уже проведен конкурс, определен проект и в урочище собираются ставить памятник. И в такой момент брутально разгонять оппозицию не с руки.

— Кроме того, власти видят, что общественное мнение в этом конфликте на стороне протестующих. Многие известные люди, которые не принадлежат к оппозиции или независимому обществу, прямо или косвенно осудили бизнесменов, построивших там ресторан. Тут и Кебич, и Воронецкий, и даже Ермошина, которая сказала, что не пойдет туда есть, и другие лица, которые каким-то образом влияют на общественное мнение. Власти ожидают, что у представителей оппозиции не хватит сил, а скоро уже и зима, и протесты закончатся естественным образом, — предполагает Валерий Карбалевич.

По мнению политолога, сами владельцы ресторана пока пытаются сохранить лицо, поскольку они не могут признать, что погорячились со строительством в этом месте. Кроме того, в проект вложены определеннее деньги, и так просто закрыть заведение просто не выгодно. Что касается самих властей, то их решение установить в Куропатах памятник, причем, без широкого обсуждения, не говорит об их искренности в отношении Куропат.

— Здесь значение имеют политический расчет и политическая выгода. И по каким важным общественно-политическим вопросам у нас было обсуждение? Сформировали новое правительство – кто-то с кем-то обсуждал? Пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста с кем-то обсуждалось? Если по всем другим вопросам никто ни с кем ничего не обсуждает, то почему власти будут обсуждать вопрос по памятнику с гражданским обществом? – задается вопросами эксперт.

По его словам, тут есть другая проблема.

— Чтобы сейчас власти ни сделали – даже самый замечательный памятник, это не будет принято значительной частью независимого общества по той простой причине, что это делают власти. Тут на поверхность выходит глубокий раскол белорусского общества, который не может погасить даже то, что власти вроде бы после долгого противостояния признали историческое значение этого мемориала. Это очень большая проблема, — заключает Валерий Карбалевич.