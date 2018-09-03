Как медсестра из Речицы чуть не выиграла конкурс «Краса Вселенной» 3.09.2018, 9:11

Екатерина Дубровская

Фото: instagram

Белоруска стала второй.

В Москве подвели итоги конкурса «Краса Вселенной — 2018». Титул достался Ирине Сорокиной из Липецкой области. Третьей стала Диана Шелкова из Узбекистана. А между красуется операционная медсестра Гомельской областной детской клинической больницы Екатерина Дубровская. Устроители дали ей электронный диплом об участии в конкурсе, а также возможность участия в жюри конкурса в 2019 году, пишет onliner.by.

Если лицо девушки знакомо, не переживайте, не показалось. Екатерина любит внимание и вообще за любой «кипиш». В прошлом году она стала победительницей первого конкурса красоты «Мисс Viva Braslav». В качестве приза получила ленточку и 2000 рублей.

Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka) 9 Май 2018 в 9:14 PDT

Потом Екатерина участвовала в нашей рубрике «Афиша». Вот, кстати, визитка девушки, представленная на конкурсе «Краса Вселенной».

Екатерина любит готовить драники, при этом занимается фитнесом, много и часто задействована в фото- и видеосъемках, при этом любит конкурсы красоты. Помимо «Мисс Viva Braslav», Дубровская становилась мисс Речица.

В свободное от всего этого время она работает в Гомельской областной детской клинической больнице. А до того — в Речицкой центральной районной больнице.

Публикация от Екатерина Дубровская (@katynushka) 5 Авг 2017 в 12:42 PDT

В общем, порадуемся за человека.