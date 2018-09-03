Международные профсоюзы потребовали полного оправдания Федынича и Комлика 7 3.09.2018, 9:39

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ИГОРЬ КОМЛИК И ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: ДАРЬЯ БУРЯКИНА, TUT.BY

IndustriALL и МКП признали лидеров РЭП политзаключенными.

Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов обратились к Лукашенко с требованием отменить наказание лидерам независимого профсоюза РЭП, сообщает praca-by.info.

«Мы обращаемся к вам от имени Глобального союза IndustriALL и Международной конфедерации профсоюзов (МКП) в связи с недавно состоявшимся судом в городе Минске над лидерами Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадием Федыничем и Игорем Комликом. Несмотря на то, что, по свидетельству адвокатов и наблюдателей от IndustriALL, по данному делу в суде не было представлено ни одного достоверного или законно добытого доказательства, суд Советского района г. Минска признал обоих лидеров виновными в уклонении от уплаты налогов и назначил им наказание в виде штрафа в размере 47’560 BYN, ограничения свободы сроком на 4 года без направления в учреждения открытого типа и запрета занимать руководящие должности в течение 5 лет.

IndustriALL и МКП решительно осуждают данное решение суда и рассматривают его как основанное на политических мотивах. Мы полагаем, что этим судебным решением сделана попытка оказать давление на профсоюз РЭП через его руководство с целью подрыва деятельности профсоюзной организации и недопущения ее активного участия в жизни общества.

Таким образом, приговор, вынесенный судом в отношении Федынича Г.Ф. и Комлика И.А., является нарушением прав человека и свободы объединения, что идет вразрез с внутренним законодательством и международными обязательствами Беларуси.

Шаран Барроу

К сожалению, данным приговором создается опасный прецедент преследования по надуманным причинам любых профсоюзных организаций и их лидеров, занимающихся защитой социальноэкономических интересов трудящихся Республики Беларусь.

Кроме того, IndustriALL и МКП считают неприемлемым, что в ходе процесса постоянно делались ссылки на сотрудничество профсоюза РЭП с иностранными и международными профсоюзами. Сторона обвинения представила данный факт в качестве обвинения, а судья очевидно сочла дополнительным доказательством вины профсоюзных лидеров.

Мы обращаем ваше внимание, что наличие международных связей у любого профсоюза является нормальной практикой во всех цивилизованных странах мира. В соответствии со статьями 5 и 6 Конвенции МОТ № 87 О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы, ратифицированной Республикой Беларусь, органы власти не имеют права вмешиваться в осуществление прав организаций работников вступать в международные организации, частью которых является уплата членских взносов и возможность получения международной финансовой помощи.

Вальтер Санчес

Таким образом необоснованное использование судебной системы и вынесенный приговор представляют собой вмешательство во внутренние дела профсоюзов, что является грубым нарушением Конвенции МОТ № 87.

IndustriALL и МКП требуют незамедлительного пересмотра приговора, вынесенного Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, результатом которого должно стать снятие с них всех обвинений и их полное и безоговорочное оправдание.

До тех пор, пока приговор будет оставаться в силе и в свете решения об ограничении свободы, которое влечет за собой серьезные проблемы в осуществлении полноценной работы и нормальной жизни обоих лидеров, мы рассматриваем Федынича и Комлика в качестве политических заключенных. Наличие политических заключенных является грубым нарушением недавней договоренности между Беларусью и Европейским Союзом. IndustriALL и МКП проинформируют о данном факте все компетентные межправительственные и Европейские структуры.

Наконец, МКП и IndustriALL призывают вас привести национальное законодательство Республики Беларусь в соответствие с международными обязательствами Вашей страны и, в частности, выполнить в полной мере рекомендации Комиссии по расследованию МОТ от 2004 года, и отменить декрет № 5, который послужил основой для возбуждения «дела профсоюзов», и дает широкие возможности манипуляции с правами трудящихся в стране, фактически ведя к дальнейшей криминализации профсоюзной деятельности.

Мы надеемся на вашу оперативную реакцию и незамедлительный ответ».

Вальтер Санчес

Генеральный секретарь

Глобального союза IndustriALL

Шаран Барроу

Генеральный секретарь

Международной конфедерации профсоюзов