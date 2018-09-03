В Бресте снова задержали блогера Сергея Петрухина 5 3.09.2018, 9:59

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Видеоблогер направлялся к адвокату.

В Бресте по дороге к адвокату задержан видеоблогер Сергей Петрухин, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Примерно в 8-45 3 сентября на автобусной остановке до Пятрухина подошли какие-то люди, зачитали постановление. Очевидец задержания сообщил правозащитникам, что слышал о какой-то «экспертизе». Смысла постановления не разобрал, сказал, что за Петрухиным следили.

Правозащитник Владимир Величкин сообщил, что Петрухина отвезли в областное управление комитета судебных экспертов, где он должен пройти специальные тесты.

Напомним, после обыска и допроса 30 августа брестскому блогеру Сергею Петрухину сотрудники милиции Ленинского РОВД Бреста сообщили, что ему необходимо пройти «экспертизу» в рамках заведенных на него уголовных дел. Блогера обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст. 188 УК РБ (клевета) и ч.2 ст. 189 УК РБ (оскорбление). Об этом Петрухин рассказал правозащитникам сразу после освобождения из отделения милиции.

«Принудительная доставка блогера на осмотр связана не столько с самой процедурой, сколько с тем, чтобы в очередной раз надавить на психику блогера, запугать его, сломить волю к сопротивлению, чтобы больше не снимал и не разглашать факты беззакония, которые совершают брестские власти» -, комментирует происшествие правозащитник Владимир Величкин.

Следователь по уголовному делу назначил на сегодня обзор, Петрухин должен был подойти на него в условленное время, но сотрудники милиции решили сделать это принудительно.