Экономист: К концу недели доллар в Беларуси может резко подорожать 1 3.09.2018, 10:11

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Фото: Bloomberg

Это отражает смену тенденций в спросе на иностранную валюту.

На завершившейся неделе все валюты существенно укрепились к белорусскому рублю, а доллар и вовсе обновил годовой максимум. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 31 августа курс доллара составил 2,08 рубля. Аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление белорусского рубля, пишет myfin.by.

Комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

– После трех недель укрепления белорусский рубль ослаб к корзине на 1,36%. Это максимальный рост корзины с первой недели текущего года. Все это происходило на фоне укрепления евро к доллару. При этом и евро, и доллар выросли к российскому рублю.

Евро вырос в России на 1,4%, доллар вырос на 0,4%.

У нас к белорусскому рублю подорожал даже дешевеющий к другим валютам российский рубль, чего давно не было. Это отражает смену тенденций в спросе на иностранную валюту.

По итогу российский рубль у нас подорожал на 0,96%, доллар подорожал на 1,36%, обновив при этом максимумы с начала года. Больше всего подорожал евро – на 2,39%.

Весьма вероятно, что этот тренд на подорожание сразу всех трех валют сохранится и на новой валютной неделе. Причем доллар с евро будут дорожать сильнее, российский рубль будет дорожать меньше, но все равно будет дорожать. К концу недели мы можем получить доллар за 2,11 рубля, евро за 2,49 рубля, российский рубль – 3,09 за 100 российских.