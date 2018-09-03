Окаянные дни Василия Жарко 18 3.09.2018, 10:25

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Василий Жарко

Фото: kp.by

Как вице-премьер пережил крах своей карьеры.

Минувшее лето стало одним из самых трудных периодов, если не самым тяжелым, в жизни Василия Жарко. «Салідарнасць» вспомнила, как один из руководителей правительства превратился в изгоя.

КГБ раскрывает карты

Еще в феврале стало известно о расследовании дела по завышению стоимости импортируемой медтехники. Но поначалу не было понятно о коррупционной схеме какого масштаба идет речь.

В июне в СМИ стала просачиваться информация о задержаниях крупных руководителей из системы здравоохранения. Наконец, 25 июня глава КГБ Валерий Вакульчик раскрыл карты. Страна ахнула. КГБ сообщил о задержании трех десятков чиновникаов из сферы здравоохранения, которые систематически брали взятки до 350 тысяч долларов.

Инфографика: TUT.BY

Сразу же возникли вопросы к вице-премьеру Василию Жарко: в его бытность министром здравоохранения получили высокие должности главные фигуранты коррупционных схем. Неужели он не знал о коррупции в Минздраве?!

Жарко оправдывается

Спустя несколько дней вице-премьер как раз выступил в «парламенте», где вынужден был отвечать на неприятные вопросы журналистов.

Фото: house.gov.by

Из его ответов: «Если б знал, то меры были бы приняты уже тогда (когда был министром)». «День свой рабочий начинали с закупок и завершали закупками. Если где-то мы что-то чувствовали, то сразу принимали меры к виновным — вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Но что такое дело вырастет, я просто не ожидал». «Минздрав — это большая система, 270 тысяч человек, это тысячи организаций, подбор кадров. Возможно, где-то не того человека взяли».

Василий Жарко также сказал журналистам, что вопросов со стороны КГБ к нему не было. Напрашивался вывод, что вице-премьер вины не признает и тем более не собирается в отставку.

Появляются слухи о задержании Жарко

11 июля вице-премьер пережил одни из самых непростых дней в жизни. В СМИ появилась информация, что его вызвали на допрос, и даже задержали. Однако вскоре в пресс-службе правительства слухи опровергли и сообщили, что вице-премьер находится на рабочем месте.

Впрочем, стало понятно, что вряд ли расследование громкого дела пройдет для Василия Жарко бесследно.

Показалось, что пронесло

Тем временем Александр Лукашенко держал странную паузу, не комментируя скандальное дело. В начале года министры спорта и лесного хозяйства молниеносно лишились должностей после того, как в их ведомствах выявили коррупционеров. На этот раз Лукашенко держал загадочную паузу, что выглядело подтверждением его теплых отношений с Василием Жарко.

В июле и начале августа вице-премьер спокойно работал. Занимался организацией «Славянского базара в Витебске», где также вручал награды.

Заглянул в Оршу, где организовывалась хоккейная команда. Провел в правительстве совещание по подготовке к началу нового учебного года. С хорошим настроением подписал в Берлине контракт на проведение легкоатлетического матча Европа - США в Беларуси.

Фото: БФЛА

Могло показаться, что, несмотря на скандальное дело, чиновник останется на своем посту.

Лукашенко заговорил

14 августа на резонансном совещании в Орше Василий Жарко стал одним из тех чиновников, которым досталось от Лукашенко. Спустя полтора месяца после выступления руководителя КГБ глава государства вспомнил о скандальном деле.

– Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели, – отчитал Лукашенко чиновника, подразумевая оснащение местной больницы.

18 августа стало известно, что Жарко вместе с другими вице-премьерами отправлен в отставку. Но из слов Лукашенко довольно трудно было сделать вывод, как он на самом деле относится теперь к чиновнику:

– Но поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы — мои «дети». Мне что, приятно было этих людей уволить? Допустим, Семашко столько проработал. И тот же Кобяков — и там, и там… И Василий Иванович Жарко. Но если провалы в работе… Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там — обвал. Как я могу работать с таким человеком?

Какое будущее ждет Жарко?

Чиновник проработал министром и вице-премьером 12 лет. Но на сегодня его будущее туманно как никогда. С одной стороны Лукашенко не стал увольнять Жарко с позором, дождавшись повода лишить его должности в числе остальных руководителей правительства.

С другой – следствие по «делу медиков» продолжается. Будущее чиновника все еще зависит от того, к каким выводам придут следователи и как к этой информации отнесется Лукашенко.