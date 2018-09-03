Япринцев подал иск о признании недействительным договора продажи своей доли в «Трайпле» 1 3.09.2018, 10:38

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Владимир Япринцев

Речь идет о почти 17% акций крупнейшего частного холдинга страны.

Владимир Япринцев подал иск к российскому бизнесмену Иосифу Аксентьеву о признании недействительным договора купли-продажи его доли в «Трайпле», заключенного в 2015 году. Речь идет о 16,75% акций крупнейшего частного холдинга страны, которые Япринцев передал Аксентьеву в счет погашения долга своего сына. Слушание Экономический суд Минска назначил на 21 января 2019 года, сообщает tut.by.

Долю, отданную Япринцевым-старшим в счет долгов сына и его компаньона, в судах вспоминали уже не раз.

Ранее на факт передачи доли обращал внимание суд Центрального района Минска, отмечая, что Япринцев-старший и долю в компании отдал, и остался должен всю сумму (около 27 млн долларов). Стоимость его доли в «Трайпле» на момент продажи эксперты оценивали минимум в 60 млн долларов, исходя из опубликованных в открытом доступе балансов «Трайпла» за 2015−2016 годы.

Недавно вопрос разбирался и в московском суде, где потерпевший в минском процессе 2016 года Юрий Савяк (решением суда ему должны 24 млн долларов) превратился в ответчика, который должен компаниям Аксентьева и Черновой. Савяк апеллировал к ситуации с долей доли в «Трайпле», настаивая на том, что Аксентьев (и аффилированные с ним лица) принял от Япринцева-старшего в качестве исполнения по договору с Савяком и его компанией принадлежащую ему долю в ООО «Трайпл». Суд эти доводы отклонил. Сам Аксентьев, по словам источников, знакомых с ходом процесса и переговоров, настаивал, что купил долю за 100 долларов, просто в связи с поступившим предложением, а не в счет долга.

В итоге решением Замоскворецкого районного суда Москвы (вступило в силу 30 июля 2018 года) Савяк и его компания должны 3,5 млн долларов двум офшорным компаниям, Positive Marketing Ltd и Priority provider ltd, имеющим отношение к Надежде Черновой, которую в белорусском процессе называли гражданской женой Иосифа Аксентьева, и несколько человек подтверждали, что именно ее деньги ушли на компанию Савяка.

О том, как сын совладельца самой влиятельной белорусской группы компаний «Трайпл» и авторитетные россияне гоняли деньги через офшоры, TUT.BY писал подробно. История началась с заявлений, написанных в КГБ Беларуси Юрием Чижом и московским бизнесменом, главой Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. В результате Казбек Япринцев и Александр Арабян получили по 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией. Владимир Япринцев, который, пытаясь рассчитаться по долгам сына, отдал его кредиторам, Мамиашвили и Аксентьеву, свою долю в «Трайпле» (все 33% акций), вышел на свободу.

Вопрос происхождения денег, взятых взаймы Япринцевым-младшим и Арабяном, на суде в Минске поднимался не раз, чтобы выяснить, почему доли в «Трайпле» достались лицам, не проходившим потерпевшими. Ответ на этот вопрос так и не был найден на момент вынесения приговора.

«Я понимал, что Савяк — технический партнер, это деньги Мамиашвили и Аксентьева… Сумма долга была озвучена — около 32 млн долларов. 15 млн долларов было выдано Аксентьевым, остальное — Мамиашвили, и незначительная часть — Савяком», — рассказывал допрошенный в суде Юрий Чиж. По его словам, с учетом возвращенных средств (адвокат Владимира Япринцева назвал сумму в 7 млн долларов), а также псевдопрогонок реальный долг был не более 15−16 млн долларов. Чиж отметил, что потерпевшим он видит только Аксентьева и группу компаний «Трайпл», и подтвердил, что цена переданной Владимиром Япринцевым доли была выше суммы долга, фигурирующей в обвинении.

Один из допрошенных в Минске свидетелей, Сергей Китаев, сообщил, что «через Савяка перегоняли деньги». Объясняя, почему в Минске так и не появились новые акционеры «Трайпла», Китаев пояснил: «Мамиашвили и Анзор (Аксентьев) друг к другу в претензии. Вся Москва знает про эту ситуацию».

Таким образом поданный Япринцевым-старшим иск о признании недействительным договора купли-продажи доли может быть попыткой вернуться в исходную точку и решить вопрос с долгами реальным кредиторам.