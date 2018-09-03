США ликвидировали лидера филиала «Исламского государства» в Афганистане 3.09.2018, 10:42

Это уже третий главарь террористов в регионе, ликвидированный за последние два года.

Cилы США в Афганистане сообщили о ликвидации лидера группировки «Исламское государство – провинция Хорасан» в августе на востоке Афганистана, сообщает «Голос Америки».

Группировка является ответвлением «Исламского государства», действующим в Афганистане, Пакистане и их окрестностях.

Абу Саид Баджаур, также известный как Абу Саад Оракзай, – уже третий лидер группировки, убитый силами коалиции за последние два года.

Объявление о его ликвидации было сделано в воскресенье, когда новый командующий силами США и НАТО в Афганистане приступил к своим обязанностям. Генерал Скотт Миллер заявил, что жизненно важная часть его миссии в Афганистане состоит в том, чтобы не допустить, чтобы страна стала убежищем для террористических группировок.

«Америка и ее союзники находятся в Афганистане, чтобы оказывать давление на сетевых, трансрегиональных террористов, которые пытаются организовывать, обеспечивать ресурсами и направлять атаки отсюда», – сказал Миллер.