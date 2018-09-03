Брестчанка в Польше: Работа есть даже для тех, кто не знает языка 19 3.09.2018, 10:52

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Виктория Дягилева переехала в Познань и открыла свой бизнес.

Виктория Дягилева родом из Бреста. Ей 29 лет. В прошлом году она полностью изменила свою жизнь: оставила работу, любимого человека и переехала в польский город Познань, пишет «Брестская газета».

После получения среднего образования Виктория Дягилева окончила Брестский техникум бизнеса и права по специальности «техник-программист». В 17 лет устроилась работать в ЦМТ оператором ЭВМ, поступила на заочное обучение в Гродно в университет им. Янки Купалы на специальность «инженер-программист». В 18 лет переехала жить в Минск. Стала работать в сфере полиграфии.

«Я прекрасно понимала, что всю жизнь не готова работать на «дядю», а в Беларуси нет возможности самореализоваться, не видела ни перспектив, ни будущего. Очень меня угнетал тот факт, что даже на дешевый отдых в Украине нужно откладывать целый год. Золотой мечтой была Италия. Да и вообще хотелось посмотреть мир, поездить, это не получалось. Жила на съемной квартире в Минске: денег всегда не хватало. Да и купить свой уголок нереально», – рассказывает девушка.

В 2014 году отец Виктории, работавший дальнобойщиком в транспортной фирме, был уволен после того, как попытался узнать реальный размер свой зарплаты, и не смог в Бресте найти работу. В интернете он наткнулся на статью о карте поляка и поднял документы из архива. Нашел своего деда, который жил в Польше. Записался в Бресте на курсы польского языка и успешно сдал экзамен в консульстве. Заветный пластик оказался в кармане. Отец начал работать, зарабатывать.

«Мне понадобилось два года, чтобы осознать важность и все возможности данного документа. В начале марта 2017-го я получила карту поляка, а в конце марта вместе с отцом выехала в Познань», – говорит Виктория.

Виктория с отцом Эдуардом у польского консульства в Бресте после получения ею карты поляка

Почему Познань?

Виктория признается, что в выборе места больше полагалась на внутреннее чувство и интуицию.

«Самый низкий уровень безработицы, быстроразвивающийся город с хорошими перспективами для бизнеса, для молодежи, для семьи, с перспективами на будущее, с хорошими университетами, ближе к Германии и меньшее всего наплыв наших», – поясняет девушка.

Первые 3 дня в Познани, пока искали квартиру, Виктория с папой жили в дешевых хостелах. Потом нашли замечательную «двушку» в отличном районе около реки Варта. Что касается работы, то ее девушка подыскала, еще находясь в Минске.

«Без знания языка выслала резюме, и меня ждали 3 месяца, пока перееду. Отец, который раньше работал дальнобойщиком в городах ближе к границе, нашел место без проблем. Причем у него даже выбор был из нескольких фирм», – говорит Вика.

Она не скрывает, что первое время было тяжело. Другой язык, другие цены, другие продукты. Бумажная волокита: нужно было подавать документы на вид на жительство. Девушка начала ходить на курсы одновременно в две школы. На работе были только поляки, поэтому языковой практики хватало. Поступила в полицеальную школу (что-то вроде колледжа в Беларуси – прим. авт.) на факультет «техник-массажист», проходила 3 месяца, по своей вине из-за невнимательного изучения документов, которые подписала, заплатила огромный штраф.

«Деньги улетали как вода. Все приходилось проверять на себе: никого рядом не было, совета спросить не у кого, подсказок и помощи ждать не приходилось. Плакала, обжигалась, но не сдавалась. Вернуться в Беларусь мысли не было, да и возвращаться некуда было…»

Виктория Дягилева в Гданьске

Свое дело

В январе 2018 года она получила постоянный вид на жительство на 10 лет и денежную помощь от государства.

«А это значит, что никакие визы теперь мне не нужны, я могу свободно перемещаться по Европе и через год сдать языковой экзамен на гражданство. И на свой день рождения в феврале я осуществила свою мечту – совершила круиз по Италии! Десять замечательных дней с завтраками и ужинами, ночлегами в отеле, экскурсиями и тремя дегустациями в разных городах стоили меньше 300 евро», – не скрывается своей радости уроженка Бреста.

А вскоре после этого Виктория серьезно отравилась, и врач выписал ей 3 дня больничного, с учетом двух выходных получилось 5 свободных от работы дней. В эти дни Вика и приняла решение воплотить в жизнь идею собственного бизнеса и открыть школу польского языка. Нашла подходящее помещение в самом центре города, покрасила стены, сменила занавеси, купила мебель, компьютер, доску и прочее…

«Я взяла кредит в банке, и очень помог отец, спасибо ему. Регистрация ИП заняла 15 минут! Причем девушка в управлении практически сама заполнила за меня заявление. Одно заявление – и готово. Все прозрачно, просто, легально», – рассказывает Дягилева.

По ее словам, в Польше есть возможность получить «пожичку» (безвозвратные деньги) у Унии Европейской. Причем есть фирмы, которые сами помогают в этом – бесплатно. Вика пробовала податься несколько раз, но ей было отказано из-за отсутствия инноваций в проекте. Взамен был предложен кредит под смешной процент, причем первые полгода не надо выплачивать ничего. А через полгода работы школы она может снова «просить деньги» на развитие бизнеса.

«Мысль о том, что я начинаю свое дело, появилась в марте, а 2 мая у нас уже было открытие с детской программой, аниматорами, играми, танцами, угощением и шампанским для родителей», – с восторгом вспоминает Вика.

Выходные на Балтийском море в кругу семьи. Виктория с папой Эдуардом и мамой Инной

Вначале в школе было две группы и один учитель. Сейчас – 8 групп, около 120 учащихся, 4 преподавателя (все поляки), детские группы, индивидуальные занятия, разговорный клуб. С сентября здесь будут учить не только польскому, но и английскому и немецкому языкам.

Кроме того, в школе проводятся бесплатные семинары по открытию бизнеса в Польше, помощи в налогообложении, проводился семинар для только приехавших.

«Если бы была возможность арендовать целое отдельное здание и делать бесплатные курсы для взрослых и детей… Мыслей очень много, но на все нужны деньги, – делится планами Виктория. – Я писала в несколько программ эмоционального развития ребенка, но за материалы и франшизу они хотят большие деньги. Пока обходимся своими силами, примерный и основной план занятий я готовлю сама, ищу материалы в интернете, опираюсь на те источники, которые помогли мне, которые не дают скучать. Со школой организовываем экскурсии по городам. Это направление у нас еще не очень развито, но спрос есть, и будем развиваться».

Занятия в школе, которую открыла Виктория в Познани. С сентября здесь будут учить не только польскому, но и английскому и немецкому языкам

Совсем недавно школа начала работать с людьми, которые еще находятся в Беларуси/Украине. «Здесь очень много агентств по трудоустройству, и в отличие от Беларуси все они предоставляют работу совершенно бесплатно! Не попадайтесь в руки мошенников, не платите за вакансии. Мы, к сожалению, привыкли за все платить. Здесь же очень многое бесплатно: помощь, семинары, консультации, очень много бесплатных мероприятий», – рассказывает Вика.

Страна, которая не перестает удивлять

По ее словам, в Познани нет работы только для тех, кто не хочет работать.

«Многие приезжают и без труда устраиваются на шоколадную фабрику, McDonald’s, на склад H&M или на завод Volkswagen – без языка и опыта работы. Здесь даже на бирже труда нет людей – все работают», – делится информацией наша землячка.

По словам бывшей брестчанки, раньше он не любила шопинг, потому что не могла себе его позволить. Теперь ситуация изменилась. В Польше цены на распродажах приятно поражают, а поэтому притягивают.

«Я полностью сменила свой гардероб, наконец-то обновила коллекцию хороших духов. Пропало неловкое чувство, когда входишь в магазин и не можешь себе что-то позволить, – признается Виктория. – Здесь на тебя не смотрят косо, если ты пришел и ничего не купил, продавцы парфюмерии даже советуют понюхать, попробовать, так сказать, на себе и прийти через несколько дней».

Ей очень нравится ходить по огромным продовольственным магазинам и покупать что-то новое. Глаза разбегаются, и самое приятное, что ты можешь это себе позволить не раз в месяц.

Императорский замок в самом центре Познани

Виктория начала путешествовать по Польше. Так, побывала во Вроцлаве, где была поражена увиденным.

«Прекрасный город с замечательной историей, усеян маленькими мраморными «краснолюдками» – гномами. Каждый гномик со своим именем, со своей историей, со своей неповторимостью. У них даже есть сайт, и карту с расположением гномов можно купить на каждом углу. В этом городе более 300 мостов! И огромный зоопарк!» – не скрывает своего восхищения девушка.

В Познани тоже очень большой новый зоопарк. Есть еще и старый – маленький и бесплатный. Вика обожает зоопарки и цирки, но последние расцениваются в Польше как издевательство над животными, поэтому их тут нет.

«Вообще в этом плане поляки, особенно польки, молодцы. Прошлым летом девушки и женщины отстаивали свое права самим принимать решение рожать им или нет. И что они сделали? В черную пятницу прекрасная половина Польши села в поезда и собрались в Варшаве. Помитинговали. Защитили себя, высказались, были услышаны. Что сделали бы белорусы в данной ситуации, все мы прекрасно знаем…» – подчеркивает Виктория.

Отец Виктории Эдуард на параде в День независимости Польши

За время жизни в новой стране она пришла к выводу, что в целом поляки сдержаннее и воспитание, чем ее земляки. А еще они очень отзывчивые.

«Я считаю, что не прогадала. Познань – идеальное место для жизни. Здесь приятно ходить пешком по старой брусчатке. Городское власти сделали программы по бесплатной аренде велосипедов – стоит только установить приложение. Можно полежать в парках на огромных подушках или гамаках с книжкой в руке, посетить музыкальные концерты или кино над Вартой (бесплатно)», – рассказывает девушка.

В январе она будет подаваться на польское гражданство.

По признанию Виктории, своим примером она хотела бы вселить надежду и уверенность людям, в первую очередь своим ровесникам, которые хотят кардинально изменить жизнь, но боятся: «Все страхи только в наших головах, а если что-то делаешь, то обязательно получится. Не бойтесь что-то менять, стремитесь к большему, вы достойны лучшего! Всем удачи!»