Сурков подставляет Россию под новые санкции 1 3.09.2018, 10:58

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ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ

ФОТО: KP.RU

Кремль совершил серьезную ошибку в Южной Осетии.

Историю со Скрипалями может затмить драма с грузином Арчилом Татунашвили, по обстоятельствам гибели которого в Южной Осетии в феврале 2018 года Грузия обратилась в ЕСПЧ.

Об этой истории сообщает телеграмм-канал «Мастер пера».

Бывший грузинский военный, служивший в Ираке, подрабатывал челноком, регулярно выезжая из Грузии в Южную Осетию и обратно. 22 февраля этого года Арчила арестовали южноосетинские спецслужбы по подозрению в шпионаже, после чего стало известно о его гибели в изоляторе временного содержания.

Спустя месяц по настоянию международных организаций Южная Осетия выдала тело Татунашвили грузинской стороне, однако не полностью : в теле отсутствовали внутренности, включая сердце, почки, мозг и т д. Грузинская экспертиза обнаружила на теле следы многочисленных пыток. Скандал стал разрастаться как снежный ком.

По информации источников, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов пытался донести до европейских правительств, что убийство Татунашвили и разборка его тела на органы - дело рук российских спецслужб, хотя на самом деле «шпионом» занимались югоосетины.

Россия в данном случае могла бы отскочить в сторону от угрозы новых санкций, но представитель МИД РФ Рябков зачем- то публично заявил, что тело возили на экспертизу во Владикавказ. То есть подтвердил, что Россия причастна к этой отвратительной истории. Нынешнее обращение Грузии в ЕСПЧ - это лишь начало тяжких последствий громкого скандала.

Российские «эксперты» поспешили предположить, что Европейский суд по делу Татунашвили будет длиться годами. Но в действительности - с учётом вопиющих и леденящих кровь обстоятельств - все может закрутиться очень быстро и обернуться «списком Татунашвили», санкциями за Татунашвили и серьёзным изменением в худшую сторону отношения мирового сообщества к проблеме Южной Осетии и к российской политике на югоосетинском направлении.

Возможно, именно с опасением таких перспектив связана начавшаяся по инициативе Бибилова кампания в СМИ с продвижением тезисов о необходимости скорейшего вхождения Южной Осетии в состав РФ.

Между тем, набирающий обороты скандал с Татунашвили прямиком бьет по позициям советника президента РФ, куратора ЮО и «ЛДНР» Владислава Суркова, который позволил этой истории дорасти до масштабов международного скандала, пахнущего очередным витком санкций.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что финансирование Донбасса налажено через так называемый Международный банк Южной Осетии.

Кроме того, по заявлению самого же Суркова, Южная Осетия занимается созданием экономической, юридической и торговой инфраструктуры для «ЛДНР».

Если же международная раскрутка истории с Татунашвили и его разобранным на органы телом пойдёт по жёсткому сценарию, то едва заметным росткам легитимности Южной Осетии придёт конец. А, значит, сильно пострадают и отлаженные через Южную Осетию схемы поддержки «ЛДНР».