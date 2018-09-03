Александр Хацкевич: Я не ухожу 3.09.2018, 11:10

Александр Хацкевич

Белорусский тренер киевского «Динамо» прокомментировал информацию об уходе из клуба.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, что имел ввиду, когда говорил о «правильно принятом решении», пишет «Трибуна».

«В первую очередь нужно научиться держать удар. Первое поражение в чемпионате, тяжело это принять.

Такие решения не делаются сразу после игры. Мы с президентом клуба это обсудим. Главное, чтобы наше решение пошло на пользу клубу.

Все остальное – эмоции. Где-то неправильно поставил ударение, поставил запятую.

Я не ухожу. Все остальное, есть время, обсудим. Ребята меня поддерживают. Спасибо им. Я поблагодарил их за то время, что мы сейчас отработали, ведь сейчас перерыв на игры сборных.

Далее все в наших руках. Никто не собирается бросаться в омут с головой.

С президентом у нас есть взаимопонимание. После неудачных матчей мы лучше переспим ночь и только потом свяжемся», – сказал Хацкевич.