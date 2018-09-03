Белоруска в Израиле: Здесь медсестра может получать пять раз «по пятьсот» 3.09.2018, 11:32

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Как брестчанка нашла свою «землю обетованную».

Александра, 37-летняя экс-медсестра из Бреста, два года назад решила круто изменить свою жизнь и выбрала для этого самый что ни на есть Ближний Восток, «землю обетованную» - Израиль. Никаких еврейских кровей и зова предков, чисто славянское желание обеспечить себя, сына, поддержать родных и отложить что-то для уверенности в завтрашнем дне. На днях израильский этап ее жизни закончился, и по лицу собеседницы, с которой мы сидим в кафе на Советской, легко понять: всё удалось.

Рассказ Саши, который опубликовал «Вечерний Брест», интересен даже не столько тем, что кто-то материально преуспел на чужбине (такие примеры знает, уверен, каждый брестчанин), сколько тем, что она детально вникла в систему израильской медицины для пожилых людей, и ее наблюдения дают прекрасный материал для сравнения.

- Я в свое время окончила Брестское медучилище, работала в облбольнице медсестрой гемодиализа. Уехала потому, что почувствовала, как стало невозможно не то что жить, а выживать, кормить себя и ребенка. Хотела круто поменять обстановку и в материальном плане, и в моральном. Денег не хватало, проживание - в общежитии, помощи со стороны никакой. Были и семейные проблемы. Решение пришло в одну ночь. Поняла, что если не изменю что-то в ближайший месяц, то сойду с ума. Утром открыла Интернет, написала знакомым в Израиль: хочу приехать, поможете? В ответ: все, что от нас зависит, мы сделаем. Дату прилета в Тель-Авив помню отлично: 26 ноября 2016 года. Сразу, еще сходя с трапа самолета, даже дышать стала по-другому.

- В Израиль можно попасть двумя способами: либо открыть в посольстве этой страны рабочую визу (в Минске это могло обойтись в 6 тысяч долларов, я такой суммой не располагала), либо по прилете в Израиль обратиться в МВД с прошением об убежище (визе беженца). Второй вариант менее затратен.

Найти работу не проблема: куча кадровых агентств, сотрудники которых встретят, отведут за руку, помогут оформить все документы в МВД. Плата - умеренная, здесь, насколько помню, это дороже.

Первое время провела у тех самых друзей под Тель-Авивом, с первого же дня начала поиски работы, через три дня уже приступила.

Устроилась медработником по уходу за пожилыми людьми в больнице для престарелых. Клиенты этой клиники находятся в ней 24 часа в сутки, получают лечение, уход и полный комплекс услуг. Есть несколько категорий пациентов: ходячие, с нарушениями психики и с тяжелыми поражениями центральной нервной системы (как правило, в результате инсульта или инфаркта). Инсультники - это и была моя группа, состоявшая из 8 человек, мужчин и женщин, все русскоязычные. К каждому практикуется индивидуальный подход, больница оснащена всем необходимым. Что делала непосредственно я? В уход входили кормление, гигиенические процедуры, все медицинские манипуляции.

При 8-часовом рабочем дне получала 8,5 - 9 тысяч шекелей (2100-2200 долларов). Ставка была 30 шекелей в час, ночные - 125 %, праздники - 150 %, шабат - 200 % оплаты. Медсестры получали 12-14 тысяч, это где-то в районе средней зарплаты по Израилю, а врачи - 20 тысяч и выше (от 5000 долларов). Важно добавить, что, в отличие от Беларуси, никто не берет себе дополнительные 0,5 или 0,25 ставки. Налоговая система устроена так, что практически весь приработок будешь отдавать государству (правда, трудовым мигрантам можно брать подработки). Есть система поощрений, премий. А вот штрафов нет.

Никто никого не увольняет

- Менталитет тоже очень отличается, всё намного проще. Моим начальником был завотделением, репатриант из Украины. Всё общение в этой стране происходит на «ты», безразлично от возраста и служебного положения. Никаких имен и отчеств. Вначале мне казалось, что говорить 75-летним людям «ты» грубовато, потом плавно втянулась.

Никто никого не увольняет в Израиле, при мне не уволили из клиники ни одного работника. Это влечет для работодателя необходимость выплаты серьезной компенсации. Каждое действие или слово фиксируется на видеокамеру, телефон или диктофон. Чуть что, уволенный работник подает в суд и, как правило, выигрывает. И это касается не только трудовых отношений. Оскорбление на скамейке, нарушение тех или иных правил - всё записано и может быть предъявлено в суде. Сам можешь уйти с работы, а вот уволить тебя - проблема.

Всё работает как отлаженная машина

- В нашем отделении было всего 25 человек. Тяжелые лежат по 2 человека в палате, более самостоятельные - по 3. У всех ортопедические кровати, звонки для вызова, телевизоры, туалет в каждой палате, безбарьерная среда.

Рабочий день мой начинался в 7-30. Пара минут на чай-кофе, потом обязательный обход с ночной сменой. По каждому пациенту предоставляется информация (у этого температура, этот плохо спал, тому дали успокоительное и т.п.). Смену требуется сдать так, чтобы у всех были чистые памперсы и кровати. Потом мы поднимали больных, пересаживали на коляски и везли на завтрак, раздавали таблетки. Далее - на гигиенические процедуры: расписана очередь, кто моется, кто бреется, кто стрижется. Потом приходят родственники, забирают своих на прогулку. Мы тем временем готовим им обед: кому какая пища предписана (жидкая, густая и пр.) Обедали, укладывали на отдых в кровати, если надо, меняли им постельное белье. Пока шел тихий час, у нас было время на отдых. При этом больные остаются под наблюдением 24 часа, в том числе и в шабат, они постоянно чем-то заняты. Приходящие аниматоры играют с ними в лото, в карты, другие аккомпанируют на синтезаторе, а пациенты поют. Организуются столы с угощением на свежем воздухе, соответственно состоянию пациентов.

Физиотерапевт ставил пациентов на ходунки, на беговые дорожки, массировал. В течение недели он обучал меня обращаться с такими больными, укладывать, поднимать так, чтобы не сорвать себе спину. У нас были специальные манипуляторы типа кресла с фиксацией для людей весом под 100 кг, с которыми трудно справляться. С помощью такого манипулятора и пульта к нему перекладывали пациента с кровати на коляску и обратно. С тяжелыми обездвиженными людьми обращаются вдвоем. Всё это под видеокамеры, изображение выводится на пульт. Речи нет о том, чтобы обращаться с человеком грубо, да даже просто повысить голос, я ни разу такого не видела и ни о чем таком не слышала. А вот со стороны пациентов агрессия случается, с их диагнозами это в порядке вещей.

Одного дедушку возила на гемодиализ, так что могу сравнить с нашим отделением. В Израиле лежат не в кроватях, а в специальных креслах. Залы большие, человек на 20, на одного пациента одна медсестра. Всё работает как отлаженная машина, каждый знает свою функцию, система поточная, то есть больные поступают не группами, а один за другим. Освободилось место, его готовят и тут же усаживают другого пациента.

Ни один шекель мимо не пройдет

- Вся система жизни в Израиле предполагает, что работающая семья, да еще с детьми, не сможет обеспечить таким людям должный уход. Им может быть назначена государственная сиделка на 2 часа в день, типа наших соцработников. Если она не справляется, нанимают частных сиделок, но это очень дорого. Выход позволяют найти разные типы домов престарелых, от бюджетных до класса «люкс». За пребывание в дорогих домах платят до 30 тысяч шекелей (7500 долларов) в месяц. Но в принципе все суммы покрываются из медстраховок. Все расходы жестко контролируются и документируются, ни один шекель мимо не пройдет. В любой момент пациент или родственник может затребовать у клиники отчет, и там по копейкам будет расписано, что куда потрачено.

От клиентов ты никаких денег не берешь, там «чаевые» за переодетый памперс не приняты. Если у пациента день рождения или другое торжество, то родственники могут принести на пост торт или конфеты. Но не деньги.

На шабат вечером пятницы мы в клинике накрывали праздничные столы, особое меню, белые скатерти, красивая сервировка.

В первые полгода хотелось всё бросить

- Сама я в свободное время еще и подрабатывала частной сиделкой у русскоязычных. Но находила, конечно, время и на пляж, море, экскурсии к святым местам. Пляжи чистые, прекрасно оборудованные. Но вообще, Тель-Авив город грязный.

Кафе, рестораны на любой вкус и кошелек. Общаться проще на английском, его знают и понимают все. Со временем на бытовом разговорном уровне освоила иврит. Жила одна, специально поставила себе цель побыстрее адаптироваться, влиться в языковую среду. Поэтому не осталась у друзей. Снимала 1,5-комнатную студию в Тель-Авиве за эквивалент 600 долларов (вместе с ЖКХ).

В первые полгода каждый день хотелось всё бросить и махнуть назад в Брест.

Потом всё наладилось, в речи стало проскальзывать «у нас в Израиле». Стала постоянной посетительницей сайта «Я люблю Израиль», групп в соцсетях. Встретила спутника жизни, он из Латвии, у нас назначена дата свадьбы. В принципе, можно было продолжать израильскую «одиссею», но у нас дома дети, и это заставляет строить жизнь иначе. Ну, и мама в Бресте в солидном возрасте, надо и о ней думать.

Будущего для сына в Беларуси не вижу

- В своих совместных планах мы исходим из того, что в Беларуси не останемся. Если не в Израиль, то в какую-то другую страну - Финляндию, Канаду... Будущего для сына в Беларуси не вижу. Зная, как я могу жить с моими знаниями и навыками, какие деньги могу зарабатывать, я понимаю, что здесь не добьюсь этого, даже если разорвусь. Цены много на что в Израиле те же, а то и ниже, чем здесь. Элементарный пример: в Бресте я шла в магазин, зная, что не могу себе позволить без повода купить красной рыбы или икры, а там захотела - пошла и купила. Раньше я думала: кто такая сиделка, уборщица, кухонная рабочая, посудомойка? Оказывается, за границей это уважаемые профессии с достойным уровнем оплаты труда. И университетские профессора, приезжая в Израиль, не стесняются на первых порах мести улицы или мыть автомобили. Потом находят себе что-то попрестижнее.

Израильтяне настроены очень благожелательно, помогают незнакомцам. У нас встречают по одежке, а там не обращают внимания на марку твоей одежды или автомобиля. Для них важно твое человеческое отношение.

...Увидев сегодняшний Брест, могу сказать, что он расцвел, стал ярче, обогатился новыми зданиями. Но это не слишком отразилось на выражениях лиц брестчан. На них читается некоторая озабоченность по сравнению с тяжело работающими, но умеющими расслабиться израильтянами. А здесь люди даже когда отдыхают, такое ощущение, о чем-то задумываются.

Есть и там трудности - кредиты, покупка недвижимости, подтверждение дипломов, конкуренция, необходимость постоянно крутиться, как белка в колесе. Любой желающий может найти подробности на русскоязычных сайтах.

Война? Она есть всегда, Израиль окружен воинственными соседями, но в Тель-Авиве это не чувствовалось, там эффективная система ПВО «Железный купол», и ракет или взрывов не слышно. А вот в двух часах езды к северу, в районе Беэр-Шевы, был обстрел в день нашего отъезда, 9-го числа. К чести израильтян, они с детства патриоты, притом не на словах, а в плане готовности служить с оружием в руках и умирать за свою страну.

Страна возможностей

Подводя лаконичный итог моим более чем полутора годам в Израиле, опишу их так: новая жизнь, свобода, новые возможности. Ехала за деньгами - а получилось не просто заработать, но и пожить без лишней экономии, ни в чем себя не ущемляя. Кто-то едет, чтобы выйти замуж, еще за чем-то. Каждый получает то, к чему стремится.