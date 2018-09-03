Зачем устранили Захарченко? Петр Олещук

3.09.2018, 11:38

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Александр Захарченко

Фото: AP / Сергей Гриц

Если вспомнить историю, то это обычная практика КГБ.

На самом деле, если вспомнить историю, то устранение лишних лидеров марионеточных государств, которые перестали быть нужными и полезными, – обычная практика КГБ.

Иногда их ликвидировали целыми "правительствами".

Например, после того как в Китае победили коммунисты, в СССР в 1949 году решили "сворачивать" "республику Восточного Туркестана" – сепаратистского образования на территории Синьцзян, которое до этого активно поддерживали.

"Правительство" этого анклава вызвали в СССР, но самолет случайно потерпел крушение где-то в Казахстане. Так, по крайней мере, позже сообщили официально.

Соответственно, никаких проблем с возвратом территорий коммунистическому Китаю не было.

По последним данным, на место недоучки Захарченко придет экс-депутат регионал.

А вот это уже серьезно. Значит, никакой милитари-романтики для российских СМИ.

Только "работа".

Устранение таких персон, как Захарченко, возможно лишь накануне перехода к новому качеству, в котором ему нет места. Потому что он много знал и не вписывался в "реинтеграцию".

Петр Олещук, "Фейсбук"