Эксперт: На валютном рынке Беларуси неспокойно 3 3.09.2018, 11:45

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Как сохранить деньги?

На минувшей неделе курсы доллара и евро выросли. Евро был особенно активен.

Почему так происходит? И что делать белорусам, когда валюты ведут себя неспокойно? Ситуацию для myfin.by комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).

Евро укрепляется на мировых рынках

– Рост курса евро на нашем валютном рынке имеет две предпосылки. Первая – динамика евро на международном валютном рынке, особенно его динамика в паре с долларом. На нашем рынке две основные иностранные валюты, не считая российского рубля, поэтому для нас важна динамика этой валютной пары.

В последнее время доллар заметно падает по отношению к евро, а евро, соответственно, укрепляется по отношению к доллару.

Это связано с тем, что недавно глава ФРС США Джером Пауэлл разразился «голубиным» заявлением («голубиным» означает «мягким», «голубями» в финансовых кругах называют сторонников мягкой денежной политики): теперь четвертое повышение ключевой ставки ФРС в 2018 году под вопросом, инвесторы начали в нем сомневаться. Всего неделю-две назад были очень сильные ожидания, что ставка ФРС вырастет в этом году четыре раза, и на этом фоне доллар сильно укреплялся. Теперь все наоборот.

Второй момент – наш рынок продолжает зависеть от ситуации в России.

В связи с этим дорожают доллар и евро. То есть сам по себе факт роста курсов доллара и евро можно связать с трудной ситуацией на валютном рынке России. А тот факт, что евро растет быстрее доллара – отражение динамики валютной пары евро-доллар.

Храним деньги в разных валютах

– Нет никакого смысла срочно менять одни деньги на другие. Самое неразумное решение, которое можно предпринять – это в периоды повышенной волатильности начинать метаться из валюты в валюту.

Уж сколько раз твердили миру: яйца нужно хранить в разных корзинах, а сбережения в разных валютах. Это актуально в любые времена – как кризисные, так и спокойные. Это самый элементарный и эффективный способ сохранить сбережения и защитить деньги.

Если наша задача - не приумножить, а сохранить, то достаточно просто хранить деньги в трех валютах – рублях, долларах и евро. При таком сценарии падение курса одной валюты, скорее всего, будет компенсироваться за счет роста другой – и со сбережениями все будет хорошо.

А если вы не успели разложить деньги по разным «корзинам», то в периоды заметных курсовых колебаний придется поволноваться. Ситуация на российском рынке оптимизма не внушает и, полагаю, белорусский рубль еще на это отреагирует. Я не исключаю дальнейшего роста курсов доллара и евро.