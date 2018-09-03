Представители Польши начали осмотр обломков самолета Качиньского 3.09.2018, 11:53

1,402

Их сопровождают российские следователи.

Представители польской стороны и российские следователи приступили к общему осмотру обломков самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском.

Об этом сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она заявила, что следствие "тщательно проверило версию о взрыве" на борту самолета и "многочисленные экспертизы, проведенные как российскими, так и польскими экспертами, показали, что следы взрывчатых веществ на останках погибших и на обломках самолета отсутствуют".

"Для специалиста, который знает законы физики и аэродинамики, будет совершенно очевидно, что с учетом имеющихся повреждений самолета никакого взрыва быть не могло", - сказала Петренко.

Начавшийся в понедельник осмотр частей самолета проходит в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.

Самолет польского президента Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где похоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

В конце июля Следственный комитет России согласился на приезд в Смоленскую область польских прокуроров и экспертов для обследования останков польского самолета Ту-154М.

Напомним, в середине апреля подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.