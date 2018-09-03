Олеся Садовская: Суды боятся, если мы защищаем свои права 3 3.09.2018, 11:59

Олеся Садовская

Как обычная жительница Молодечно стала профессиональной правозащитницей.

Еще в 2012 году на Новый год в Молодечненском клубе «НЭО», у Олеси Садовской исчез телефон. Сотрудники клуба по ее просьбе вызвали милицию. Но правоохранители поленились составить протокол в праздничное время и посоветовали обратиться в РОВД после праздников, пишет palitviazni.info.

Просьбы молодой женщины действовать в соответствии с законом их только разозлили, и милиционеры стали вести себя вызывающе. За то, что женщина продолжала отстаивать свои права, сотрудники милиции сделали ей «ласточку» и составили протокол.

На этом история Олеси только началась. Уголовное дело, судебно-психиатрическая экспертиза, отобрание дочери - это лишь часть того, с чем пришлось ей столкнуться.

Свою историю, которая тянется и по сей день, Олеся Садовская рассказала в интервью ниже: