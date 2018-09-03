За год в Беларуси исчезло 100 школ 6 3.09.2018, 11:57

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Следите за цифрами.

Когда 1 сентября белорусские телеканалы наперебой сообщали об открытии в стране к учебному году трех новых школ, они забыли упомянуть, сколько школ было закрыто, пишет ej.by.

Как сообщил Белстат, на начало 2017/2018 учебного года в стране насчитывалось 3067 учреждений общего среднего образования. Численность учащихся по сравнению с началом 2016/2017 учебного года увеличилась на 12 тыс. и составила 995 тыс. человек.

В 2016/2017 году, как сообщало БЕЛТА со ссылкой на Министерство образования, в Беларуси функционировало 3167 школ или ровно на 100 школ больше, чем через год.

Сколько школ действует в Беларуси сейчас - такую информацию нам найти не удалось.

Тренд на закрытие в Беларуси школ продолжается с начала 90-х и, похоже, будет продолжен. Главная причина ликвидации данных обителей знаний в стране – сокращение на селе школьников. Хотя утверждать, что средние учебные заведения закрывались только в сельской местности – преувеличение. Но динамика пугает.

Следите за цифрами. Так в 2015 году в насчитывалось 3 230 школ. В 2010 году - 3 654 учреждения общего среднего образования. В 2005 году таких учреждений у нас насчитывалось 4,1 тысяч, а в 2000 – 4,7 тысяч. В 1994 году общее число школ в Беларуси составляло около 5 тысяч.

В середине 80-х годов система образования в БССР насчитывала 6223. Таким образом, в постсоветский период количество школ в Беларуси сократилось в 2 раза.

Вместе с тем, количество школьников в стране уменьшилось не в столь чувствительных пропорциях. В прошедшую субботу в белорусские школы пошли 1 млн 100 тысяч детей. Отметим, что в конце существования БССР в республике насчитывалось около 1,5 млн школяров.