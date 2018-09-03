«Декрет о «тунеядцах» - это шаг в прошлый век» 3 3.09.2018, 12:09

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В Беларуси начинает работать электронная база безработных.

Методы советского прошлого – при помощи технологий XXI века. Так можно определить разработку компьютерной программы, профинансированной Министерством информации, которая должна объединить массивы сведений о белорусах из всех остальных министерств с целью вычислить, кто из них не принимает участия в финансировании государственных расходов.

Как сообщили «Белсату» в администрации Советского района Минска, списки будут составлены до 1-го февраля следующего года. Так называемым «тунеядцам» выставят счета платы за жилищно-коммунальные услуги по увеличенным тарифам за январь. По информации источника, на сегодняшний день точно известно, что тунеядцы должны будут оплачивать 100% себестоимости за горячую воду, отопление и газ. То есть отопление, например, подорожает для «тунеядцев» в пять раз.

Обновленный декрет о «тунеядцах», который сейчас называют декретом номер один, предусматривает ряд условий, при которых человек может опротестовать свое включение в указанный список.

Это, например, те, кто ухаживает за детьми до семи лет или за старшими детьми, если их более двух или если один из них инвалид. Те, кто потерял работу, не будут считаться «тунеядцами» в течение трех месяцев. Если их уволили из-за сокращения, то в течение полугода. Эти и другие обстоятельства в индивидуальном порядке будут рассматривать специальные комиссии. Подробную консультацию человек, попавшего в «тунеядский» список, может получить в независимых профсоюзах и у правозащитников.

«Можно обжаловать. Есть для этого Конституция, законы об обращениях граждан и есть Гражданский процессуальный кодекс», - говорит руководитель общественного объединения «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

Но даже если вам удастся опротестовать свое включение в список «тунеядцев», убрать из него вас могут только во втором квартале следующего года.

Первый квартал тарифы придется платить увеличенные. Чтобы избежать этого, нужно обращаться в местные администрации уже в декабре и самому проверить - есть ли вы в списке или нет, и если да, то опротестовывать это до 1-го февраля. Международная организация труда и большинство белорусских правозащитников полагают, что декрет № 1 противоречит международным нормам и Конституции Беларуси.

«Я вижу, что это шаг назад - в прошлый век, когда в Советском Союзе заставляли людей работать», - добавляет Волчек.

Предварительную версию декрета о «тунеядцах», известного как декрет номер три, власти были вынуждены отменить в прошлом году после массовых протестов по всей Беларуси. То, что декрет вновь вводят в обновленной форме, правозащитник Олег Волчек объясняет недостачей бюджетных средств и попыткой увеличить спрос на низкооплачиваемые вакансии.

Как показало расследование «Белсата», коммунальные тарифы, так называемые «тунеядцы»должны будут оплачивать по себестоимости, могут быть завышены как минимум на треть, благодаря распилу бюджетных средств частными компаниями, приближенными к руководству «Белэнерго».