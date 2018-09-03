Россия выходит из-под контроля Путина 1 Telegram-канал «СерпомПо»

3.09.2018, 12:09

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Вчера был момент истины.

Будут ли митинги?

Месяц протестов протии пенсионного ограбления. Каждые выходные. По всей стране. Настойчиво, цепко. Несмотря на запреты, аресты, ложь.

Он не выдержал. Что-то у него не сложилось. Вышел на экраны. Уверенный, что все в его руках. Как и последние 15 лет. Объяснит, смягчит, обманет, убедит. Протесты стихнут. Все смирятся.

Не вышло.

Протесты не стихли.

Вчера по всей стране снова прокатились митинги. Теперь и против него.

Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Барнаул, Брянск, Липецк, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Москва.

Волна катится и катится. Не миллионная. Но катится безостановочно. Такого у него еще не было. Он теряет контроль, его «вертикаль» не может погасить волну.

Он уже безразличен. Его уже не слушают массы. Это уже протест миллионов, пусть пока и не на улицах – протест тех 90% против пенсионного ограбления, с которыми он не посчитался, которым он небрежно бросил из телевизора мелочь. Нате вам трешник, женщины-матери!

И ему ответили. Безразличием к любым его словам. Стало вдруг понятно, кто он есть на самом деле.

«Если вы его не слушаете, то вы уже Сопротивление».

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