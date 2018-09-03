US Open: Арина Соболенко в один день сыграет матчи 1/8 финала в одиночном и парном разрядах 1 3.09.2018, 12:25

Арина Соболенко

Первая ракетка Беларуси выйдет на корт сегодня вечером.

В понедельник, 3 сентября, белорусская теннисистка Арина Соболенко (N 20 ВТА) проведет сразу два поединка 1/8 финала Открытого чемпионата США, сообщает pressball.by.

В одиночном разряде она выйдет на корт против японки Наоми Осаки (19) (ориентировочное начало встречи в 21.00).

Затем ей предстоит поединок парного разряда, где вместе с представительницей Тайваня Сувей Ши сыграет против седьмых сеянных Элизы Мертенс из Бельгии и голландки Деми Схюрс (начало матча не ранее 23.00 по белорусскому времени).