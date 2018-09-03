Андрей Санников: Ельцин в 1994-м поддержал Лукашенко на волне антипольской дезинформации 1 3.09.2018, 12:39

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В опубликованных недавно стенограммах телефонных разговоров президентов Клинтона и Ельцина есть любопытное упоминание Беларуси.

Об этом в «Фейсбуке» написал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников:

«В беседе от 5 июля 1994 года речь идет о скорой встрече двух президентов в Неаполе, и они намечают повестку дня предстоящих переговоров. Далее перевожу стенограмму:

«Президент (Клинтон): В Варшаве я хочу подчеркнуть значение «Партнерства ради мира» и нашу готовность помочь всем партнерам создать возможности для участия в нем. В январе я уже говорил, что роль НАТО будет расширяться, но я не говорил ни о сроках, ни о требованиях. Я хотел бы, чтобы мы сконцентрировались на программе «Партнерство ради мира», чтобы Европа смога стать единой, где уважаются границы и люди сотрудничают друг с другом.

Президент Ельцин: Скажу честно, Билл, что касается Польши, то их позиция не очень совпадает с нашей. Я знаю, Билл, что Польша развернула активную пропагандистскую кампанию, чтобы подтолкнуть белорусов к объединению с Польшей. Они говорят, что Беларусь исторически принадлежала Польше. Кроме того, мне сообщают, что что они поощряют эмиграцию в Польшу с Востока. Говорят, что они хотят вступить в НАТО, чтобы быть сильнее. Они говорят об угрозах. Россия никому не угрожает.»

Короткая реплика российского президента содержит много информации для сегодняшнего дня.

Во-первых, видно, что имперская политика России по отношению к Беларуси не менялась и не при Путине создавалась. Путин только активизировал ее. Самый демократический руководитель России за все время ее истории Ельцин не допускает даже и мысли о том, что Беларусь сама может решать свою судьбу. То, что он говорит о якобы планах Польши, здесь не так важно.

Во-вторых, Ельцин активно пользовался дезинформацией и фейковыми новостями как политическим инструментом. Не было никакой направленной политики Польши по объединению с Беларусью. Были как с белорусской, так и с польской стороны маргинальные высказывания об исторических претензиях, но никак не государственная политика. Скорее всего Ельцина самого подпитывали дезинформацией российские генералы, которые постоянно жаждут какого-то реванша. Ничего не изменилось до сих пор.

В-третьих, Ельцин возобновляет свое сопротивление расширению НАТО, несмотря на то, что в 1993 году он фактически выбил из Клинтона обещания не торопиться с расширением и сосредоточиться на «Партнерстве ради мира», о чем Клинтон ему косвенно и напоминает. Видимо, опять-таки генералитет оказывал на Ельцина серьезное давление.

В-четвертых, обращает на себя внимание, что разговор происходил в самый канун второго тура президентских выборов в Беларуси. Мне доподлинно известно, что Ельцину подсовывали дезинформацию о том, что Шушкевич является слишком пропольским, и его нельзя поддерживать. Ельцин этой дезинформации поверил и никак не поддержал Шушкевича, когда его снимали с должности спикера Верховного Совета в начале 1994 года(фактически, лишали должности главы государства), что было ясным сигналом тогдашней белорусской номенклатуре “валить” Шушкевича. Зато тогда же, по-видимому, было принято решение поддержать Лукашенко, не только из-за демонстрируемой им лояльности России, но и потому, что он был бы послушным инструментом против Польши.

В-пятых, фраза Ельцина о том, что “Россия никому не угрожает” сегодня в комментариях не нуждается.

Не очень приятно читать, как вертят твоей судьбой против твоих интересов.

Одна деталь в этой стенограмме меня порадовала. Название нашей страны и производные слова написаны правильно: Belarus, Belarusian. Тешу себя мыслью, что и я как-то на это повлиял, поскольку в тот период работал с американскими делегациями и знал практически всех переводчиков Госдепа и Белого дома. Быстро приучил их писать и говорить правильно. Да и с записывающим Джоном Байерли (notetaker John Beyrle) был знаком».