Беларуси не светят поставки российских нефтепродуктов 1 3.09.2018, 12:43

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Министр энергетики РФ заявил, что это невыгодно.

Экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь экономически нецелесообразен, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«В целом предусмотрены индикативным балансом нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь», — цитирует министра ТАСС.

Новак уточнил, что Беларусь обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами, поэтому экономической целесообразности поставок и нефтепродуктов в Беларусь нет.

Как ранее сообщалось, Россия планировала с четвертого квартала 2018 года ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Беларусь, пишет tut.by.

Эта инициатива «обусловлена увеличением реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ в страны Балтии и Украины», что приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому — убытки. Поэтому с осени предлагалось ввести индикативный баланс поставок нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, мазут, СУГ), который белорусская и российская стороны согласуют до 1 октября. Поставки сверх этих объемов будут запрещены.

Агентство Рейтер также сообщило о планах России по ограничению поставок топлива в Беларусь. «Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза», — говорится в пояснительной записке к протоколу изменений межправсоглашения.

Лукашенко августовские нефтяные претензии к Беларуси со стороны России прокомментировал иначе. В интервью «Беларусь 1» он рассказал, что вопросы появились из-за увеличения поступления в белорусский бюджет средств от «перетаможки» нефти, связанные с ростом цен на нефть.

Лукашенко напомнил, что в 2017 году Москва и Минск договорились о поставке 24 млн тонн нефти в год в рамках индикативного баланса, из которых фактически поставляется 18 млн т, а за 6 млн т Россия компенсирует Беларуси в рамках процедуры «перетаможки».

«Это было, когда нефть стоила 40−50 долларов. Что потом произошло. Нефть подскочила, и нам в бюджет попало несколько больше денег, чем ожидали российские эксперты и правительство. Так случилось. А если бы цена упала, мы могли бы получить только половину», — подчеркнул Лукашенко.

В первом полугодии Беларусь в 1,5 раза увеличила импорт нефтепродуктов, поставки которых Россия планирует ограничить. За полугодие Беларусь импортировала из России 2,1 млн тонн нефтепродуктов на 0,8 млрд долларов.