Порошенко подал в Раду евроатлантические поправки в Конституцию 3.09.2018, 12:52

Поправки закрепляют в основном законе стремление Украины в НАТО и Европейский Союз.

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Конституцию относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз.

Об этом сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня президентом Украины зарегистрированы изменения в Конституцию Украины относительно закрепления европейского, евроатлантического направления развития Украины", - сообщила она на заседании согласительного совета руководителей фракций, депутатских групп и комитетов Верховной Рады в понедельник.

Ранее Порошенко высказывал убеждение, что удастся найти 300 голосов для поддержки этих поправок в Верховной Раде.